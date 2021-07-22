女士官偷幫自己記5小功 被檢舉吃上偽造文書恐坐牢

北部某陸軍單位呂姓女士官，利用自己擔任人事士期間偷竄改獎勵資料，大膽幫自己記了5支小功，事後被內部人檢舉才曝光，軍方以她資歷不深、期間請過產假及工作表現等，確認未核予獎勵，但事後文檔室的獎勵資料卻不明原因滅失，檢方認為呂犯嫌明確依偽造文書罪嫌起訴她。

檢方調查，呂女（32歲）在部隊擔任人事士期間，掌管士官調職、晉升、晉任及受訓業務，2019年11月依長官指示辦理士官獎勵案彙整，同月18日在辦公室整理資料時，卻利用職務之機會，明知單位指揮官沒核定記她小功，竟擅自變造替自己有5支小功在文令上。

呂再將經偽造不實的文書加蓋關防，交給業務單位登載，以此損害部隊2019年第3季、第4季的獎勵案正確性。隔年3月間，有內部人才在臉書上指摘呂女獲得獎勵，和其工作表現顯不相當等，軍團指揮部得知調查才曝光，並將呂由憲兵隊移送偵辦。

檢方訊時，呂坦承擔任人事士期間，有將獎勵案交給上級長官。該部隊少校行政官也證稱，當時並未跟呂告知指揮官答應給她5支小功，且呂2019年下半年剛到部，期間也申請產假，因此部隊沒有核予獎勵。

相關獎勵承辦人也說，呂當時只有給他蓋妥關防的文令，沒有逐級呈核的文稿，但獎勵案相關資料不明原因在文檔室滅失。部隊的監察官也說，經調查呂的年資，和她獲得5支小功顯然不符合常情。

檢方審酌相關證詞，並比對呂女到部、請假等出勤狀況，加上軍方內部調查資料，且獎勵案資料又不明滅失等，認為呂女嫌疑明確，偵結依行使公務員登載不實問書罪嫌起訴她。