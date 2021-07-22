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首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

闖屋揉女胸部逃13年 被害人日記「忘不掉這可怕一天」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳明輝17年前侵入住宅強摸女子胸部，再摔碎玻璃零錢筒搶走財物，女子在日記寫下「這輩子永遠不會忘記今天這麼可怕的一天」，警方事後在玻璃零錢桶碎片採集指紋，直到2017年比對結果後逮捕陳，最高法院依侵入住宅強制猥褻罪將陳男判囚3年8月定讞，刑前強制治療3年。

另外，陳明輝2001年趁花蓮自強外役監返家探親、假釋期間，到桃園強行闖入獨居婦人、女大學生租屋處性侵得逞，事隔多年比對DNA才依法送辦，日前已判9年徒刑，檢方未來將2案向法院聲請定應執行刑。

判決指出，陳明輝2004年6月2日早上6時許，侵入女子租屋處後，見女子從廁所出來，拿浴袍蓋住女子頭部，威脅「不要動，不然殺了你」，再揉摸女子胸部約20秒。

陳明輝離開時拿走女子背包、玻璃零錢筒，但女子持掃帚欲奪回財物，陳將玻璃零錢筒隨地摔碎在樓梯間後逃逸，女子報警處理，警方在玻璃碎片中採得一枚指紋，但當時比對後無相符指紋，直到刑事局2017年進行舊案指紋比對，查出與陳明輝相符。

法院審理期間，女子提出日記，內容寫道「我想我這輩子永遠不會忘記今天這麼可怕的一天，第一次遭強盜、第一次進警局做筆錄…」、「那人竟拿我的浴袍朝我這方向走過來，矇住我的頭，說妹妹，不要亂動，不然我就殺了妳」等語，

花蓮高分院二審依侵入住宅強制性交罪判陳明輝3年8月徒刑，刑前強制治療3年。案經上訴，最高法院認為認事用法、量刑沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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桃園 獨居 猥褻

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