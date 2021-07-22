正宮發現丈夫疑外遇…私下恐嚇小三匯款付帳 官司全輸了

一名正宮發現丈夫和小三傳曖昧訊息，要求小三斷絕往來卻遭無視，正宮氣憤傳訊息恐嚇要讓全家人知道，更逼迫小三匯款3萬餘元支付餐費、電話費，遭依恐嚇、強制罪判刑拘役45日確定。小三反過來提告求償，法官認定正宮因「貪念」私下脅迫交付金錢，沒依循民事求償維護配偶權，判賠40萬元。

2018年4月間，正宮發現丈夫和小三傳曖昧簡訊，隨即要求小三刪除訊息，斷絕往來。不料，同年10月，正宮發現兩人仍有來往，氣憤之下沒有透過民事程序求償，傳訊行給小三「聽說你很有錢...我丈夫為了送麥當勞給你吃，挨罰900元罰單」、「我瞎了才把你當朋友」，體諒你沒上班打電話給你2個月的帳單2799元、1699元，加上餐費共要5367元，還要索取10萬元精神賠償。

正宮陸續傳訊息恫稱「不要去告狀、如果你讓先生知道，我也讓你全家人知道」還提及娘家、婆家、給你一個教訓等語，甚至傳送小三先生的臉書頁面，同年11月間兩人協商後，小三匯款35367元給正宮。隔年1月間，小三持續聯繫丈夫，正宮發現後2天內，打9通電話要求小三出面解釋，傳訊息稱，會到社區、公司找你，更會在臉書社團爆料此事。

合議庭審酌，正宮認為丈夫與小三發生婚外情，侵害配偶權，向小三請求賠償本屬正當，但未採理性手段妥善溝通協調雙方家庭間之紛爭，或以法律訴訟方式保障其權利，以強制、恐嚇手段遭成小三遭到侵害心生畏懼，判處應執行拘役45日，可易科罰金。