10年前就冒督學檢查女童是不是處女 淫狼超怕新冠肺炎

男子張光智10年前假冒教育部督學，在桃園蘆竹要求檢查11歲的女童「是不是處女」，被依加重強制猥褻罪判刑3年10月定讞。張出獄後再犯，騙15歲的少女「未成年只能當八大」，兩度性侵；還邀17歲上學女學生搭便車，恫嚇是「專門抓發生性行為的未成年人去關的教保員」，台灣高等法院依強制性交、強制罪判張15年徒刑。高院認為再犯可能性高，裁定延押至9月19日。

5月11日時張光智因急性缺血性腦中風經看守所戒護送醫，出院後他卻因害怕新冠肺炎疫情而不敢回診，高院認為他身體狀況無惡化，也沒有「癱掉」，不需要保外醫治。因張涉案多起，高院仍裁定延押。

張光智（52歲）有強制性交、懲治盜匪條例、恐嚇取財、妨害自由等前科，花蓮高分院裁定應執行16年2月定讞，2017年1月24日縮短刑期執行完畢出監。

2018年10月間，張光智得知一名女高中生與學妹都想找計時工讀的工作，便表示可以幫忙，該女順利應徵上連鎖飲食店，但15歲的學妹，年紀太小找不到工作。張利用她年幼無知，告訴對方自己是黑道，並指若不從事八大行業，將會傷害她的家人。張還說他抽的香菸裡摻有海洛因，少女體內已殘留毒品。張要求少女躺在床上，由他性交來「排毒」，少女痛不欲生。

經此事後少女非常畏懼，又讓張得逞一回。姊妹淘收到少女想輕生的簡訊，裡頭寫道「他天道盟裡可怕人物之一，然後他不只有做八大，他還有當車手，他還有吸海洛因，也就是那個菸，所以答應我，妳一定要小心一點知道嗎？我不想要你跟我一樣有這樣的遭遇」、「當妳看到這封訊息時，我準備要去了一個很遠很遠的地方找防彈玩去了」，她連忙報警趕至學妹租屋處，營救燒炭的學妹。

15歲的女學生說，當時張光智問她是否想從事八大行業，她拒絕後，對方卻拿家人性命威脅她，還要求她賣毒、做詐騙，張並對她說他在車上抽的菸內有含海洛因，「妳身上會殘留海洛因」，若不聽話就要把她送給警察。女學生說張開始對她毛手毛腳，還說要幫她排體內海洛因的毒，她只好脫掉衣褲、任張性侵得逞。少女事後因覺得噁心、想不開，想燒炭自殺、打算全部說出來，她傳LINE簡訊給學姐，並說「要去很遠的地方」，請學姐小心。

此外，張光智也假扮「教保員」，邀17歲女學生上學「搭便車」，要17歲的女學生說出個資，還說「按鼻子就可知道是否為處女」，並佯稱是專門抓發生性行為的未成年人去關，以要報警抓他男友為由觸摸她身體，女學生稱「要考試了」下車脫身。後因張不斷說要報警抓她男友，女學生向學校教官報告後，通知父母報警。

高等法院認為張光智利用在學女學生懵懂，使各種謊言恫嚇並性侵，還差點害人尋短，手段惡劣，判張15年徒刑，案件上訴最高法院中。因羈押期限將屆，高等法院裁定自7月20日起，延長2月。