馬籍夫婚後不願性行為 妻控訴：只想透過婚姻留在台灣

馬來西亞林姓男子來台和妻子結婚後，簽證到期返國且他當初以偽造文書來台，遭限制入境5年，林妻被迫和先生分隔兩地，她控訴結婚期間先生不願發生性行為「只想透過婚姻合法留在台灣」，林則冷漠回「不要浪費時間在我身上」，法院認為雙方無維持婚姻共識，判准離婚，可上訴。

林妻主張，2019年6月結婚後，先生隔年1月因簽證到期出境，但林男先前偽造文書入境經檢方予以緩起訴處分，移民署依規定禁止他入境10年，後來經她申請縮短為5年，但老公目前仍然無法來台，婚後在台同居半年多期間，林男完全不理會她，甚至不願意發生性行為。

她還說，自己多次溝通都無效，希望改善夫妻關係林都無視不回應，直到林離境後她仍傳訊想維繫感情，但對方大多已讀不回，且目前疫情嚴重不能出國，造成2人分居，婚姻名存實亡，更直言「林只是想透過婚姻，讓自己能合法留在台灣」，因此向法院訴請離婚。

林男經法院通知，未到場辯論也沒提出任何書狀聲明或陳述；法院查，林男出境後，林妻確實多次傳訊息給對方，但林甚少回應或相當冷淡，後來甚至完全沒有回音，根據雙方對話，林妻曾說「我想你應該也不想做愛吧」、「我不想一直求你，很累很丟臉」，「你都不想跟我生」等語。

但林男面對妻子指責均未反駁，僅冷冷說「不要一直想著要小孩」、「順其自然」，林妻還說「不想再有一次跟你求愛被拒絕了」、「這段婚姻就是錯誤」，林則說「如果你認為不可能，再說也沒用」、「妳單方面去搞離婚吧，不要再浪費時間在我身上了」。

法院認為，可見林和妻子雙方互動冷淡，林妻對於先生遭限制入境而對未來生活感到不安、悲觀，也不願和林到國外生活，彼此對生活方式沒有共識，也一再表示後悔結婚。