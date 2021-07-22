聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩度偷29元花生處罰金3000元 68歲婦與超商和解獲緩刑
台南市68歲陳姓婦人今年3月16日下午2時騎乘腳踏車到安平區某超商，趁沒人注意，偷走商品架上售價29元的蒜蓉花生1包後，騎腳踏車逃逸，隔天同一時段再次偷走蒜蓉花生1包，直至店長清點店內商品時，發覺花生少了2包，調閱店內監視器後報警處理，陳婦向店家道歉且和解，台南地院各處罰金2000元，應執行3000元，念她初犯，商家不願追究，給予緩刑2年。
案發後，台南市警四分局員警循線找上門，陳婦發現事情鬧大，自知不該貪小便宜，坦承犯行外，向店家低頭道歉，並與店家和解，店家也表示不追究。
台南地院認陳婦所犯2次竊盜罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。同時，審酌陳婦任意竊取告訴人所管理店內的蒜蓉花生共2包、市價各29元，實在不應該，惟念及她犯後坦承犯行，態度並非不良等一切情狀，認她犯竊盜兩罪，各處罰金2000元，應執行罰金3000元。
另陳婦竊得之物，價值低微，不予沒收，且未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，犯後坦承犯行且與告訴人和解，認她經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言