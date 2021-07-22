兩度偷29元花生處罰金3000元 68歲婦與超商和解獲緩刑

台南市68歲陳姓婦人今年3月16日下午2時騎乘腳踏車到安平區某超商，趁沒人注意，偷走商品架上售價29元的蒜蓉花生1包後，騎腳踏車逃逸，隔天同一時段再次偷走蒜蓉花生1包，直至店長清點店內商品時，發覺花生少了2包，調閱店內監視器後報警處理，陳婦向店家道歉且和解，台南地院各處罰金2000元，應執行3000元，念她初犯，商家不願追究，給予緩刑2年。

案發後，台南市警四分局員警循線找上門，陳婦發現事情鬧大，自知不該貪小便宜，坦承犯行外，向店家低頭道歉，並與店家和解，店家也表示不追究。

台南地院認陳婦所犯2次竊盜罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。同時，審酌陳婦任意竊取告訴人所管理店內的蒜蓉花生共2包、市價各29元，實在不應該，惟念及她犯後坦承犯行，態度並非不良等一切情狀，認她犯竊盜兩罪，各處罰金2000元，應執行罰金3000元。