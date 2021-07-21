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誘10歲女童拍裸照換「虛擬寶物」 淫男上訴稱情堪憫恕

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子林金沺以視訊後將贈送線上遊戲「虛擬寶物」為餌，誘騙少女對著通訊軟體「Messenger」裸身自慰，台灣高等法院6月2日才依兒童及少年性剝削防制條例判他5年4月徒刑，但林另案也以相同手法脅迫1名少女和年僅10歲女童傳送裸照，高院再依引誘少年製造猥褻電子訊號未遂罪、脅迫少年製造猥褻電子訊號罪判8年徒刑。

林金沺2018年間透過手機遊戲「第五人格」結識讀中學的少女，他以贈送虛擬寶物名義引誘少女傳自慰影片，但少女從網路下載別人的影片敷衍。林發現「影中人」非少女，改以臉書帳號「顏育」和少女聯繫，佯稱男子「陳明漢」存有她的自慰影片，要少女與「陳明漢」聯絡。

林再以「陳明漢」名號威脅少女傳送自己或朋友的自慰影片，並稱若不從就會把少女先前傳的影片散播出去，然後對外宣傳少女是影片主角。少女害怕，去年4月13日傍晚拍攝自己的胸部與下體讓林觀覽。

此外，去年4月4日、5日間，林金沺同樣在桃園大園住處用「陳明漢」的身分與10歲的女童攀談，也是拿「送寶物」當藉口誘騙。女童到浴室拍了張裸照，再傳送給林。

因新竹地方法院一審判林金沺8年徒刑，林認為自己的犯罪應符合刑法第59條「情堪憫恕」減刑要件，上訴高等法院。

高院認為檢察官起訴時指林染指「兒童」，但受害女童當時只向林說自己「12歲」，林並不知她還「未滿」，一審事實認定有誤，不過林犯罪情狀並無可憫恕之處，雖然撤銷改判，但仍維持8年刑度。

男子林金沺以視訊後將贈送線上遊戲「虛擬寶物」為餌，誘騙多名少女、女童傳送自慰照片。</p><!--6--><p> </p><p> 引誘一名少女對著通訊軟體「Messenger」裸身自慰，林再攝錄存檔。示意圖／ingimage
男子林金沺以視訊後將贈送線上遊戲「虛擬寶物」為餌，誘騙多名少女、女童傳送自慰照片。

引誘一名少女對著通訊軟體「Messenger」裸身自慰，林再攝錄存檔。示意圖／ingimage

猥褻 裸照 桃園

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