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公務員兼任球評遭罰20萬 交警石明謹4點回應「定上訴」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局交通分隊警員石明謹因勤餘擔任足球球評、足協紀律委員，先前遭北市府依違反公務員不得兼任業務規定送辦，懲戒法院今判其降1級改敘，併罰款20萬元，石明謹今晚簡短表示，他一審未有言詞辯論、無法詳細說明，將與律師團討論並上訴。

懲戒法院判決今天下午出爐，石明謹正在愛爾達電視台轉播足球賽事，他在晚上7時許休息時間抽空回應。首先是一審他沒有言詞辯論，法官只能看書面資料判斷，他將與律師團討論並上訴；第二是8年擔任190次球評，換算1個月不到2次，不認為這是具有「經常性」的業務；第三是283萬餘元的報酬，收入多寡跟有沒有違法是兩回事，「我有這個價碼不代表違法」。

最後關於民眾觀感問題，石明謹說，回首過去十年擔任球評和教練，在時值近日社會各界專注奧運會、對台灣體壇有些失望的今天，「不敢說有貢獻，但我無愧於公職，敢說『石明謹』三個字講出去，帶給民眾的絕對不是對公務人員有任何不良觀感」。

懲戒法院指出，公務員服務法規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他向公職或業務，石明謹在愛爾達電視台擔任球評，2011年至2018間出席190次，共領283萬3850元報酬，已屬「業務」。

公務員服務法明定「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可」。依據足球協會的章程及移送機關提出的該協會函文，該協會是於內政部登記立案的非以營利為目的之社會團體。

公懲會認定石明謹未經服務機關許可，擔任協會常設司法機構「紀律委員會委員」，2019年至今年5月18日已出席5次，共領5400元，實際上已領了報酬，不因領款名目而異，違反公務員服務法規定。

懲戒法院認為，公務員服務法的規定目的是要讓公務員一人一職，專心從事公務，避免影響本職工作，以達成公務員忠心執行職務的目的；石明謹的違法行為足讓民眾有公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感，已損害政府信譽，有懲戒必要，判降1級改敘，併罰款20萬元。

台北市萬華分局交通分隊警員、足球球評石明謹。記者李隆揆／攝影
台北市萬華分局交通分隊警員、足球球評石明謹。記者李隆揆／攝影

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