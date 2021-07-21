港籍石油公司老闆居家檢疫違規 挨罰替國庫進帳60萬元

香港籍郭姓男子在台經營石油公司，去年入境來台居家檢疫期間最後一天，卻誤認期限已滿擅自到醫院、旅館住宿，經桃園市衛生局開罰60萬元，但郭沒繳就出境回香港，行政執行署桃園分署追查後，郭男在台的公司向分署聯繫，表達郭願意繳清罰款近日已清償，替國庫進帳60萬元。

據了解，郭男（52歲）在台經營石油公司，有投資多間加盟站，因工作需求時常港、台往返，若罰款惡意拖欠，恐遭限制入出境。桃園分署指出，郭去年10月21日入境後，依法應居家檢疫至10月29日解除，但郭誤認檢疫期已滿，28日下午就擅自離開檢疫處所。

郭男離開後，隨即由公司人員開車載往醫院領取檢驗報告，之後又到台北市某旅館住宿，經桃園市衛生局查獲並裁罰60萬元。

由於衛生局至今年4月27日將案件移送桃園分署執行，但郭男在同月16日就已經出境返回香港，且至今就沒再入境台灣。為追討回罰款，桃園分署5月先命郭男應於6月3日到場繳清罰鍰、報告財務狀況，公文書也送達他在台的公司。