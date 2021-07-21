台南市警局大廳訐譙員警 辱警累犯這回被判5月徒刑

年近60歲的馬姓男子曾有妨害公務前科，今年5月4日下午3時多再次槓上警方，在台南市新營區台南市府警察局大廳情緒失控，大聲咆哮「你老爸去給人X」等語，辱罵在大門執值的保安警察大隊員警，經勸說制止無效，當場被依妨害公務罪嫌送辦，他否認辱罵員警，法官勘驗錄音檔後認定所辯卸責之詞，判他5月徒刑，可上訴。

據調查，2018年間他因妨害公務案件，同年7月間經台南地院簡易判決處5月徒刑確定，隔年2月執行完畢。他也因酒後辱警，多次被依公共危險、妨害公務等罪嫌被判刑，然而，他事後辯稱，喝醉酒，完全不知發生什麼事。

2018年1月12日中午12時多，馬酒後騎乘機車沿台南市柳營區柳營路2段由南往北方向逆向行駛，經柳營分駐所兩名巡邏員警發現後攔查，他不僅拒絕接受酒測，並向正在執行職務兩名員警大罵三字經。經兩警以現行犯逮捕，並帶回柳營分駐所，他仍不斷辱罵「x！這二個是狗子」等語。

未料，今年5月4日下午3時多，他又槓上員警，公然在台南市警察局大廳大聲咆哮，，以「你老爸去給人x」等語辱罵大門執勤員警，再度被送辦。

他矢口否認犯行，然而，警方調出案發當時錄音檔、在場員警職務報告等相關資料佐證，認他所辯是臨訟卸責之詞，不足採信。

台南地院審酌，馬為智識成熟的成年人，且前已有妨害公務前科，猶不知悔改，明知警員是依法執行公務的公務員，竟公然對依法執行職務的員警辱罵穢語，藐視國家公權力的正當執行，未具尊重國家公權力的健全法治觀念。

且考量其犯罪動機、手段、智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，認他為累犯，量處5月徒刑，可易科罰金。

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