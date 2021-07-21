台新併大眾證涉內線 萬寶主編偷聽女友講電話買股起訴

台新金2017年以42億元購併大眾證券，台北地檢署查出，萬寶週刊主編王紀棠得知重大訊息後，提前利用融資方式購買400餘張大眾股票，獲利80萬元；檢察官詹騏瑋調查認定，王的女友謝巧莉是時任台新金董座林維秘書，王在謝女住處偷聽女友講電話，才能掌握利多消息，但王否認有偷聽電話買股，檢方今依違反證交法起訴王與時任台新金金融市場處經理許家榮。

許家榮偵訊時坦承內線交易，並繳回20萬元不法所得，檢方認為許犯後態度良好，建請法院量處適當之刑。至於謝巧莉及台新金資本市場事業處經理殷倜凡等3人，因證據不足獲不起訴處分。

台新金2017年3月10日宣布，台新證以現金收購大眾證券百分百持股，每股收購價11.2元，總交易42.3億元，台新證券為合併後存續公司，合併基準日定當年7月31日底。

據調查，謝巧莉是時任台新金董座林維秘書，當年併購案公告前，謝女經常受託處理連絡相關事務，同時簽下保密約定；當時財務狀況不佳的王紀棠，就在謝女簽下保密約定後隔天，利用融資方式買進大眾股票，對照王其他投資都是用現金購買權證，交易顯有異常。

檢調分析王紀棠買股前一日的手機基地台訊號台，發現王是在女友住處，研判是偷聽女友講電話得知內線消息，但王否認。