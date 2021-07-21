健身房要向染疫醫師求償百萬損失 黃珊珊：會保護確診者個資

台北市政府昨公布2名確診者足跡，其中確診皮膚科醫師案15493刻意隱瞞足跡，北市府依照傳染病防治法第43條第2項規定，裁處16萬元罰鍰。足跡涉及被停業的健身房要求該確診醫師求償停業損失100多萬，因不知醫師身分求償無門，台北市副市長黃珊珊表示，政府絕對不會提供個資給任何人，若確診者因足跡被告，未來就沒人願意告知足跡。

黃珊珊表示，全國有1萬多名確診者，其中北市有近5000名，台灣共同的敵人並非同胞，各縣市政府都會盡全力保護確診者隱私，因為沒人願意染疫，就像萬華不會想成為疫區，因此不會把個資給任何人。

政府要求店家停業，是用公權力來做防疫作為，沒人會想故意隱匿疫情，該案會遭罰是因隱瞞身分和足跡，但該案去任何場所時並不知道自己染疫。