控桃園財政局長黑心詐財 夫妻雙雙遭告妨害名譽判刑

桃園簡姓女子和黃姓先生與桃園市財政局長歐美鐶因房產糾紛，官司纏訟多年敗訴，2人心生不滿寫傳單稱歐「喪盡良心、人面獸心騙走她房子」，還到桃園市府大門前拉白布條抗議。法院審閱先前民事糾紛，認定簡、黃當年是自願放棄房地，非遭歐詐欺，依妨害名譽判2人4月、3月，可上訴。

檢方調查，簡、黃和歐因台北市房屋所有權歸屬問題有民事糾紛，簡提起塗銷房地所有權移轉登，經上訴至最高法院駁回確定。簡、黃心生不滿，就製作傳單稱「桃園市財政局長歐美鐶（黑免還），妳喪盡良心、人面獸心騙走她房子，假買騙走過戶取得權」。

傳單還寫「妳們罪惡貫滿、害人不淺，立速歸還房子及所侵吞現金，否則報應將至，死無葬生之處」等語，具體指摘歐和吳姓先生詐欺、侵佔；2017年6月19日簡到桃園市府前，拉寫有「歐美鐶局長還錢、還屋、還地」，同時散布該傳單指摘歐、吳等不實事項，貶損2人社會評價。

審理時，簡、黃均矢口否認，簡辯稱傳單是經桃園市長鄭文燦同意，由市府人員引導她到大門發放，傳單內容是真實敘述2人以不當方法取得房屋過程，「黑免還」也是歐的台語發音。黃則說，傳單上不是她寫，也沒有發傳單，認為和本案犯行無關。

法院查，黃在警詢時坦承由他繕寫傳單內容，簡也供稱是先生所寫，上方還有簡的簽名，另勘驗當天陳抗監視器畫面，黃、簡和同夥攜帶傳單、拉開布條，可見均有犯意聯絡及行為分擔。

法院經審閱雙方先前民事、刑事糾紛內容，發現簡、黃當年將房地移轉到歐的名下後，2人是基於自由意志才放棄房地所有權，並無所謂遭歐、吳詐欺或侵占房地的可能。