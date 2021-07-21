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釣蝦場老闆竊電30萬不認帳 台電用這招發現有「貓膩」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓老翁在大里區承租土地經營釣蝦場，但他被台電人員發現，疑有竊電的情形，從2018年至2019年間，總計竊電4萬多度，造成台電損失30萬，但詹否認涉案，辯稱沒對硬體設備做過更改，不過台電發現，2019年底察覺有異常，派員稽查，即發現2電表私接組合電源，經修復後，該釣蝦場每月用電度數即暴增數倍，認定有竊電行為，報請檢警偵辦，台中地院審結，依竊盜罪，判詹拘役55天，得易科。

判決指出，詹姓老翁（74歲）在大里區經營釣蝦場，並在2019年5月間將釣蝦場頂讓給另名林姓男子經營，不過台電公司在同年9月間發現，該釣蝦場有用電異常狀況，派員前往稽查，稽查時發現，釣蝦場的兩只電表都被裝上組合電源，疑有竊電情形，導致用電數無法正確反映，台電人員當場修復。

經台電人員將該釣蝦場的電表修復後，該釣蝦場的用電度數，從修復前每月用電數為1000餘度，到修復後每月用電度數爆增至5000多度至9000多度，讓台電懷疑有竊電行為，找上林姓業者詢問。

現任經營的林姓業者喊冤，辯稱該釣蝦場是從前任的詹姓老翁頂讓而來，台電認定，詹姓老翁從2018年9月至2019年5月經營釣蝦場期間，竊電4.6萬度，造成損失30餘萬元，並報警提告，警方依竊盜罪，將詹函送台中地檢署偵辦。

詹姓老翁辯稱，經營期間都沒有變更相關設備，而且他學歷只有國小畢業，不知道什麼是竊電，而且他在經營時，常常沒在經營，所以電費才會比較低。

台中地院審理後認為，詹姓老翁年已古稀，具有相當程度的社會經驗，要經營一家釣蝦場，不可能會不知道釣蝦場的用電數明顯偏低，且後續頂讓的林姓業者也證稱，詹在經營時，幾乎沒有在休息，認定詹竊電事證明確，依法判拘役55天，得易科5.5萬元，30萬不法所得沒收，可上訴。

台中市詹姓老翁在大里區經營釣蝦場時竊電，造成台電30萬的損失，台中地院審結，依竊盜罪判詹拘役55天，得易科。圖／報系資料照
台中市詹姓老翁在大里區經營釣蝦場時竊電，造成台電30萬的損失，台中地院審結，依竊盜罪判詹拘役55天，得易科。圖／報系資料照

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