網購防護衣嫌爛 上網評「垃圾商家」　公然侮辱罰4000元　

林姓男子網購防護衣認品質不好，留言指徐姓賣家是「垃圾商家」被訴。林辯稱，因疫情嚴重，防護衣好壞可受公評，不過，台北地方法院審理認為，林造成賣家名譽受損，判林罰金4000元。可上訴。

林2020年4月17日上「Yahoo！拍賣 」網站向徐的賣場下單購買「CPMAX 一次性不織布防護衣」，他認為防護衣品質差，沒有隔離病菌效果，同月19日晚間在台北市大安區防疫旅館上網，在徐的賣場張貼「垃圾商家」訊息被訴。

林說，他不是想要侮辱賣家，「我在疫情嚴重的情形下說出可受公評之事，我是為了防止大眾利益受到傷害」，否認犯罪。

法官認為，網路交易為可受公評的事，林姓男子在交易評價留言板留下「薄的跟紙一樣，真的很離譜，很垃圾的東西，任何標識都沒有」，言語雖尖酸，但仍是針對商品品質所做的評價，評論合理。

不過，林評論完後，不附理由將賣家的人格評論為「垃圾商家」，則不屬於合理評論範疇。

法官調查，林先傳送「你這質量也太差了，薄的跟紙一樣」、「這種垃圾你也拿出來賣」訊息，再傳「這400多你拿去買藥吃」，賣家曾回覆「你很誇張」，無林所稱賣家不處理的情形。