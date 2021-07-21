台南大叔為尋求快感 尾隨女子脫褲露鳥判拘役30日
58歲劉姓男子為尋求快感，今年5月6日凌晨2時見名女子自台南市區永康區某生鮮超市步出，即尾隨其身後，待女方察覺遭人跟蹤，回頭查看，沒想到他竟拉起上衣並脫下褲子露鳥，唐突舉動令女子嚇了一大跳，待女子回神後馬上報警處理，循線將劉逮捕。台南地院認他犯公然猥褻罪，處拘役30日，可易科罰金。
警詢時，劉坦承犯行。檢方調查後，發現案發經過與被害女子於警詢時的證述情節相符，並有監視器錄影翻拍畫面照片佐證，認劉涉公然猥褻罪嫌，聲請簡易判決處刑。
台南地院審酌，劉不思自制，僅為滿足一己之私慾，在公共場所任意為暴露性器官供人觀覽的猥褻行為，足見其目無法紀，也欠缺尊重他人觀念，所為破壞社會秩序及善良風俗，更造成目擊的被害人心理上驚嚇、不適的感受，很不應該。
惟念劉前無類似的刑事前案紀錄，犯後坦承犯行不諱，兼衡其智識程度，家庭經濟狀況為勉等一切情狀，量處拘役30日，可上訴。
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