她出借20萬想月收2萬利息遭推一把噎死 魯莽牌咖判8年

黃姓男子欠鄭姓婦人20萬元，去年4月鄭婦要求他支付每月2萬元的利息，他一氣之下伸手推了對方一把，鄭婦因腦震盪嘔吐噎死。黃擔心事跡敗露，將現場布置成瓦斯外洩的模樣脫罪，但他過意不去，曾試圖輕生，最後被警方拘提到案。新北地院依傷害致死罪判黃8年徒刑、侵占罪處罰金1萬元，台灣高等法院今駁回上訴。

黃姓男子與鄭婦是牌友，相識多年，因他向對方借了20萬元，每月固定支付1萬元利息，但都沒還本金。去年4月6日，鄭婦約黃到家裡討論利息調升，預計每月利息升至2萬元；黃一時氣憤，從背部推了鄭婦一把，鄭婦的頭撞到茶几桌緣，因嘔吐、食物反溢，竟活活噎死。

為了脫罪，黃將人從客廳拖到廚房洗水槽，再將瓦斯爐調成漏氣狀態，想營造成意外假象，鄭婦的陳姓同居人晚上返回，見狀報警。因黃拿走鄭婦裝有3萬9790元現金的隨身包與金表，啟人疑竇，警方4月19日在新店碧潭西岸天鵝船停泊處逮到黃，還在他身上發現遺書筆記本。

黃被控殺人，但他否認，辯不知道後果會這麼嚴重，且從鄭婦家拿走的財物都沒動用。黃說，當時鄭婦撂話「交情歸交情，錢歸錢，算你很便宜了，已經2 年了這樣很不划算」，他因無法控制情緒才推人。

新北地院調查，黃已寫好遺書，內容除了委託發現者將遺書交給警方，也坦承自己是鄭婦命案的涉案人，清楚交代事發經過及鄭婦財物的存放位置，最後也寫下「錯事已造成，對不起大家」字句。一審以黃無認知行為會釀人命，無殺人犯意，以傷害致死罪處斷。

檢察官認為黃「殺人」，黃則覺得「判太重」，雙方皆上訴。高等法院依陳姓同居人的證述，認為黃無殺人動機，而且他在推倒被害人後，沒有再繼續攻擊，可見主觀上是「傷害」。鄭婦的外傷多為表淺層傷，受傷程度不足致死，雖然黃沒救人，但高院認為這不構成殺人罪。