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買東奧聯名口罩送行李箱？北市消保官：一頁式網頁詐騙

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

東京奧運開打，網路也出現「一頁式網頁」詐騙，販售中華奧會運動聯名款醫用口罩，北市消保官主動向美德醫療公司查證，證實網頁是盜用官方Facebook專頁圖文，消保官已通報法務部調查局，目前尚未接獲民眾申訴，提醒民眾多加留意。

北市法務局表示，美德公司「中華奧會運動聯名款」醫用口罩上市後，陸續有假冒、詐騙網頁盜用官方FB專頁圖文，並以粗糙方式製圖、贈送未經授權行李箱，該假冒粉絲頁IP位置來自中國深圳，消費者若透過境外網站進行交易，恐導致權益受損。

法務局指出，該一頁式網頁以下單即抽「東奧中華隊行李箱」等行銷手法，吸引民眾下單購買，然而行李箱並未經中華奧會授權。消保官提醒，近來「一頁式廣告」詐騙業者已遍及FB、IG、LINE、入口網站或社群媒體。

法務局說，詐騙集團常搭上熱門時事或熱銷商品，購買廣告推播商品，以吸引民眾購買，並強調貨到付款、享7日猶豫期等，降低民眾戒心。

消保官呼籲，民眾應透過官網等正常銷售管道購買，避免透過FB或Line廣告等連結購物，購買後發覺有異可拒絕收貨付款，如收貨付款後發現被詐騙，應儘速撥打送貨單上的寄件人電話辦理退款；若無法聯繫上寄件人，亦可向取貨之超商或送貨的宅配業者反映請其協助辦理退款。

Facebook專頁有多則中獎或正評留言以取信消費者。圖／北市法務局提供
Facebook專頁有多則中獎或正評留言以取信消費者。圖／北市法務局提供
詐騙一頁式網頁以假抽獎方式吸引民眾下單。圖／北市法務局提供
詐騙一頁式網頁以假抽獎方式吸引民眾下單。圖／北市法務局提供

詐騙集團 消保官

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