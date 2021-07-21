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女疑遭老闆感情騷擾 臉書曝光他身分證稱整超大 判3月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

趙姓女子日前因協助前老闆林姓男子辦理出差預定機票，取得林的身分證等個人資料，去年11月間，疑因有感情糾紛，直接在臉書、Line群組上張貼老闆個資，並發文「我有老公了，你一直騷擾我是有病嗎？」「整型啊，我還是喜歡天然帥哥」等語。士林地方法院認定，趙女犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決指出，趙女受雇林男期間，因工作出差所需，取得林的身分證、汽車駕照等翻拍照片圖檔，用來辦理體檢和預訂機票，但因為兩人發生感情糾紛，趙女意圖損害他人利益，非法利用他人資料。

趙女在去年11月間在臉書個人動態頁面發文「小心他是個騙子有女友裝單身，欺騙你的錢，但是我有老公了，你一直騷擾我是有病嗎？有病去看醫生，整型整超大」並張貼林的證照翻拍圖片，讓好友等網友得知林的個資。事隔約一個月，趙女在Line的耶誕跨年群組，再度張貼林男個資圖檔，並寫上「整型啊、我還是喜歡天然的帥哥」等文字。林男得知後提告，全案依法送辦。

法院審酌，趙女明知未經林男的個人資料不得非法利用，未經林男同意，恣意將有人像照片之身分證、駕照登記書翻拍傳至臉書、通訊軟體群組，導致林男個資洩漏。趙女犯個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。可上訴。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

個資 身分證 駕照

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