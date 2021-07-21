大學生了沒藝人「蘿莉塔」 網路留言辱罵李沐晴遭訴

藝人蘿莉塔（李家佳、李晨菲）被控去年在網路上用臉書帳號「Lolita Lee」留言辱罵藝人李沐晴「婊婊」等語，挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為這些都是與公眾無關的私德話題，確實其發言足以毀損李女名譽，今依法將蘿莉塔起訴。

維基百科指出，李晨菲出生於台北市，輔仁大學西班牙語文學系學士、碩士。在2009年「大學生了沒」出道，為「瘋神無雙」 客席班底，被吳宗憲戲稱「幹譙龍」。李沐晴則是2012年因演出香港喜劇情色電影「一路向西」，火辣演出迅速走紅兩岸三地。

檢方調查，蘿莉塔看見臉書帳號「Alison WaWa Liu」在去年6月26日，刊登辱罵及指摘李沐晴的文章內容後，用自己的臉書帳號「Lolita Lee」，於文章留言頁面，先後留言回復：「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」。