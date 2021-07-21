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女騎士遭浪犬咬告過失傷害 檢：單純餵食者不等於飼主

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓女子騎車遭狗追咬，她認為游姓婦人未盡飼主義務，沒替「小白」栓好狗鍊，但游喊冤稱小白是流浪狗，名字也不是她取的，鄰居也說大家都會餵食但沒人飼養。檢方認為，除非餵食者有積極照顧犬隻，否則不能直接推斷「餵食者就是飼主」，偵結予以游婦不起訴。

李女控訴，游婦（61歲）在龜山區住處飼養「小白」的犬隻，卻沒盡到飼主看管義務，也未妥善栓好狗鍊，放任小白在沒有拴綁的情況下自由活動，去年11月30日她騎車經過時，小白突然衝上前追咬，導致自己左小腿遭狗咬傷，對游提告過失傷害罪嫌。

檢方查，依動保法規定，飼主應防止飼養動物無故侵害他人命、身體、自由或財產，因此「僅有飼主」才有責任，但現今社會主動餵食流浪動狗的人不少，餵食原因包括同情動物、宗教愛惜生命、避免浪費食物，或單純一時興起、好奇心等。

檢方指出，除非餵食者在單純餵食行為外，還有其他積極照顧該犬隻的事實，否則無法直接推斷「餵食者就是飼主」。

檢方訊時，游婦堅決否認過失傷害，辦稱自己沒有飼養小白，名字也不是她取的，是附近的愛媽委託戴上的防蚤項圈，小白是流浪犬，不是只有她在照顧，因她開雜貨店，門開著小白比較常在這邊活動。

根據警方到場查訪，附近4名鄰居都說，覺得小白是流浪狗，大約1年多前出現，白天在路上晚上會去公寓樓梯間休息，有時候也會去游婦經營的雜貨店休息，但鄰居都會餵沒有人飼養。檢方認為，難認游婦就是小白的飼主，難認她有管理、監督之責，偵結不起訴。

檢方指出，除非餵食者在單純餵食行為外，還有其他積極照顧該犬隻的事實，否則無法直接推斷「餵食者就是飼主」。記者曾健祐／攝影
檢方指出，除非餵食者在單純餵食行為外，還有其他積極照顧該犬隻的事實，否則無法直接推斷「餵食者就是飼主」。記者曾健祐／攝影

流浪狗 桃園 動保法

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