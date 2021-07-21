控政府炒作高端遭財金部門指觸法　法官認已盡查證不罰

高端疫苗6月10日宣布國產疫苗解盲成功前連續吞下多根跌停，吳姓男子6月1日在臉書股票社團「股票投資【唯我獨尊】」，以八大官股銀行在高端跌停時買賣超數據，發文質疑「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗？」金管會為此發新聞澄清，指吳男行為觸法，吳男也被依散播假訊息移送，但吳反駁指訊息來自證交所數據，不屬於造謠。鳳山簡易庭法官認為吳男已盡查證義務，裁定不罰。

新冠肺炎疫情5月升溫後，台灣因缺少疫苗爆發「疫苗之亂」，其中國產疫苗廠高端疫苗因股價漲跌，被推到疫苗之亂的浪頭上。

判決指出，吳男6月1日以臉書帳號「蔡保國」，轉貼臉書社團「玩股網」的八大公股行庫買超排行榜數據，分享在「股票投資【唯我獨尊】」社團、自己臉書，發文影射「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗」及「為什麼動用八大公股銀行買高端跟龍巖？民進黨真的很扯！」

吳的貼文後來經財政部、金管會等部門澄清，指買賣超數據是受理客戶委託及代理下單買入，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業投資，雖然在發文隔天就刪除貼文，但仍被警方依社會秩序維護法的「散佈謠言」移送，面臨拘役3天或最重3萬元以下罰鍰。

吳男反駁，當天新聞媒體也有報導官股銀買超6755萬元，加上他查證資訊，公股行庫確實有買超高端與龍巖，一般人根據股票公開資訊，就只能查到公股行庫是否有買超，沒有受客戶委託代理買賣的資訊，如果財政部沒出來澄清，民眾根本也不知道，這不屬於造謠。

鳳山簡易庭審理時，法官根據吳男所轉貼的「玩股網」資訊，認為網站股票資訊都來自證交所、櫃買中心、期交所等；而依據財政部澄清文，一般民眾僅能從買賣超統計資料，查詢公股行庫每日買賣張數與總額，不能區分出是受客戶委託、代理下單還是自營部門買賣。