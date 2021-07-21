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妄想同學被殺他撞輾「做工的人」 殺人未遂判7年半定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓男子因妄想兩名國小同學遭殺害並棄屍，他情緒緊張、徹夜未眠，一早開車外出尋找「裝有同學屍體的預拌混凝土車」，當他行經高雄市前鎮區的交岔路口時，見吳姓工人過斑馬線，幻想「他叫我撞」，駕車輾壓吳。一、二審依殺人未遂罪判林7年6月徒刑，刑之執行完畢後監護5年，最高法院駁回上訴定讞。

林姓男子（37歲）曾是混凝土車司機，多次違反保護令而被判過拘役，離婚後兩個小孩由前妻照顧。林從2014年起就有情緒焦慮、低落、被害妄想、幻聽等症狀，醫院診斷他有重度憂鬱和精神病症，因無病識感，未規律服藥。

2019年9月15日，林妄想2名國小同學遭人殺害、屍體遭扔進預拌混凝土車內，隔天一早他就開車出門，在高雄前鎮區一帶找尋工地和預拌混凝土車；途中林多次闖紅燈、逆向、或突然在車道靜止。

8點11分左右，林在前鎮區文林街、新光路口看見吳姓工人過馬路，妄想吳向他點頭、示意要讓他撞，便踩油門直衝；吳遭捲入車底，林仍拖行、輾壓。吳的同事目睹，嚇得報案。

林事後逃逸，警方循線追到小港區沿海二路，林拒捕且與警方擦撞，員警對空連開12槍才制伏。吳姓工人因肋骨、骨盆、右肱骨骨折，膀胱也破裂，一度命危。

高雄地方法院審理時囑託國軍高雄總醫院做精神鑑定，報告指林長年患有精神疾病，有妄想、幻聽，因案發時妄想國小同學遭殺害，因此對「工人群體」有敵意。地院認為林在犯案後還知道要逃離現場，被捕時說「一命償一命」，可見非全然無辨識能力，但依刑法第19條第2項規定減刑。

一審認為林害才42歲的吳姓工人負重傷，且可能終身不良於行、無法自主排尿，考量林已先賠償30萬元和病症影響，判他有期徒刑7年6月，刑後監護5年。高雄高分院認為一審認事用法無違誤，今年3月間駁回林上訴；最高法院認同二審見解，判決確定。

高雄林姓男子2019年9月開車衝撞吳姓工人，拖行且輾壓，被依殺人未遂罪判刑7年6月定讞。資料照片。記者林伯驊／翻攝
高雄林姓男子2019年9月開車衝撞吳姓工人，拖行且輾壓，被依殺人未遂罪判刑7年6月定讞。資料照片。記者林伯驊／翻攝
高雄林姓男子2019年9月開車衝撞吳姓工人，拖行且輾壓，被依殺人未遂罪判刑7年6月定讞。資料照片。記者林伯驊／翻攝
高雄林姓男子2019年9月開車衝撞吳姓工人，拖行且輾壓，被依殺人未遂罪判刑7年6月定讞。資料照片。記者林伯驊／翻攝

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