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買奧運中華隊口罩抽行李箱？消保官：一頁式詐騙網頁

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市法務局今發布消費警訊，因東京奧運議題正熱，網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩，北市府消保官向美德醫療公司查證，證實網頁係盜用官方臉書專頁圖文詐財，消保官已通報法務部調查局，提醒民眾多加留意。

經美德公司查證發現，中華奧會運動聯名款醫用口罩上市後，陸續有假冒、詐騙網頁盜用官方臉書專頁圖文，並以粗糙方式製圖、贈送未經授權行李箱，該假冒粉絲頁IP位置來自深圳，消費者若透過境外網站進行交易。

法務局指出，該一頁式網頁以下單即抽「東奧中華隊行李箱」等行銷手法，吸引民眾下單購買，但該行李箱實未經中華奧會授權，提醒民眾切勿受騙。

消保官也提醒，近來一頁式廣告詐騙業者已遍及臉書、IG、LINE、入口網站或社群媒體，業者常搭上熱門時事或熱銷商品，購買廣告推播商品，以吸引民眾購買，並強調貨到付款、享7日猶豫期等，降低民眾戒心。

北市消保官表示，民眾應透過官網等正常銷售管道購買，避免透過臉書或Line廣告等連結購物，購買後發覺有異可拒絕收貨付款，如收貨付款後發現被騙，應儘速撥打送貨單上的寄件人電話辦理退款；若無法聯繫上寄件人，亦可向取貨之超商或送貨的宅配業者反映請其協助辦理退款。若消費者有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供
網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供
網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供
網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供
網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供
網路出現一頁式網頁，佯稱販售中華奧會運動聯名款醫用口罩進行詐騙。圖／北市法務局提供

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