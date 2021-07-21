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7旬色副總暗戀女會計 假裝按摩鹹豬手從肩膀滑到她胸部

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某公司林姓副總高齡70歲，卻對公司1名年輕女會計起色心，假借按摩將手從肩膀滑到胸部偷摸，還從後擁抱觸碰下胸，女子向當課長的男友哭訴後，對方自行蒐證才拍到副總惡行，但女子也說「怕遭解僱才隱忍」，檢方認為林犯嫌明確，偵結依2個性騷擾罪起訴林翁。

檢警調查，林翁身為公司副總，身為女子的上司有業務上指揮權，也負責她的考績，去年5月女子因表示脖子落枕很酸，林就趁著對方背對沒有防備時，突然伸手按壓她右邊肩膀，但卻隨即往下滑摸她鎖骨、胸部等隱私處，結果被女子制止。

林翁食髓知味，幾天後又在辦公室內起色心，再度利用女子背對她不注意時，接近從後方擁抱她腰，並伸手觸碰女子下胸，女子忍無可忍大聲喝斥，林嚇到才將手抽離停止騷擾，但女會計不堪頻頻遭性騷，報警堅持對林提告。

檢方訊時，林翁僅辯稱是在幫女職員按摩，否認性騷，但女子指證歷歷，表示前後遭他摸胸、擁抱多次騷擾。

由於女子的男友是同公司課長，他證稱，有次和女友談論到林姓副總時，對方會出現暴怒情緒，還時常發呆、容易受驚嚇，自己覺得可疑才將手機放在公司錄影，結果就錄到林對女友擁抱性騷的畫面。

他還說，女友曾向他訴苦，表示自己很害怕、情緒失控，但又擔心和男友雙雙遭公司解僱，所以才沒當下告知他人。檢方依據雙方證詞、錄影畫面等，認定林男犯嫌明確，偵結依2個性騷擾罪起訴林翁。

女會計控訴，多次遭林姓副總摸胸性騷，檢方依2個性騷擾罪起訴林。示意圖／ingimage
女會計控訴，多次遭林姓副總摸胸性騷，檢方依2個性騷擾罪起訴林。示意圖／ingimage

性騷擾 按摩 桃園

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