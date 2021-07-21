地政事務所員工室內上班未戴口罩 中市府：處3千元罰緩

疫情三級警戒，戴口罩成了民眾生活日常，但有民眾向媒體投訴，台中市中興地政事務所一名員工卻上班不戴口罩，引起民眾擔心，怕會成為防疫破口。

衛生局上午針對此回應表示，疫情以來，經常性呼籲市民做好防疫工作，應佩戴口罩，此個案未戴口罩，實為不妥，將依照傳染病防治法開罰3000元罰緩。

地政局表示，接獲民眾反映後，已嚴正向該同仁警告，並確實督導全體落實配戴口罩，以避免成為防疫破口。且因應疫情發展，該所皆於辦公空間加裝防疫隔板及防護簾，落實防疫相關措施。適逢疫情高峰期，該所因分流辦公，業務流程無法如過往順暢，造成民眾不便，將虛心檢討。

有媒體報導，據一名市民反映，中興地政事務所內不管民眾、工作人員多數都戴著口罩，唯獨櫃檯內一名穿著黃色上衣女子沒戴口罩。而中興地政3樓的多功能櫃檯、補發領件櫃檯形同虛設，多位地政人員及看似資深主管人員工作態度消極，所詢問洽詢事項，都推給年輕志工處理，年紀越長的態度越差、越消極。

中興地政事務所表示，未戴口罩的是收件櫃台人員，16日上班時間因喝水、吃東西時將口罩戴拿下，除將把該案移衛生局調查裁處，也會做為對這位同仁年終考核依據。