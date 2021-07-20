殺牙醫師案更一審判無期 檢提上訴：漏了褫奪公權終身

賴男3年前持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷羅姓、翁姓護理師，更一審依殺人等罪將他判處無期徒刑。台中高分檢不服指出更一審判決定執行刑時，漏未依法諭知褫奪公權終身，使應執行刑比前次被撤銷的判決處罰更輕；賴對無辜的人已犯最嚴重殘忍犯行，且有再犯高度危險，應判死刑而僅論處無期徒刑，量刑不當，且法律適用錯誤，因此上訴第三審。

賴男3年前到牙醫診所找擔任助理的妹妹被擋，持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷羅姓、翁姓護理師，台中高分院更一審上月宣判，合議庭認定賴男犯案時不受精神疾病影響，依法不得減刑，但他在殺人後，向黃姓護理師表示「去幫一下你的醫生」，尚未完全泯滅人性，仍可教化，因此將他判處無期徒刑。

台中高分檢提起上訴指出，更一審判決定執行刑時，漏未依法諭知褫奪公權終身，使應執行刑比前次被撤銷判決處罰更輕。本案一、二審判決均認賴犯案時其行為應有刑法減輕其刑的適用，而定其應執行刑為「無期徒刑，褫奪公權終身，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護伍年」。

經最高法院撤銷發回更審後，更一審綜合衛生福利部草屯療養院、行政院國軍榮民總醫院臺中分院等相關專業機構鑑定意見結果，推翻先前歷次判決所認定有刑法減輕其刑適用，而認定賴犯罪行為時精神狀況並無因為精神疾病的影響，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，無刑法減輕其刑之適用。

但更一審定賴應執行刑則僅為：「應執行無期徒刑」，與一、二審判決結果相較，漏未諭知褫奪公權終身及監護處分，其中監護處分，係因立法疏漏，而無法諭知，有待修法以完備之外，漏未諭知褫奪公權終身部分，顯違反刑法規定。定執行刑的結果，反未予加重而有予減輕，令被害者遺屬倍感情何以堪之無奈。

台中高分檢強調，賴男對無辜之人已犯最嚴重之殘忍犯行，且有再犯高度危險，應諭知死刑而僅論處無期徒刑，量刑不當，且法律適用錯誤。因此，絕不應由社會任一無辜者承擔被告重返社會所帶來再犯之立即風險。是考量賴於本案所為已達最嚴重犯罪之程度，再犯危險性高並為維護社會秩序、確保民眾生命安全，不得不施以死刑對待，使賴永久與社會隔離。

更一審認賴曾向當時躲在廁所內的護理師黃女黃表示「去幫一下你的醫生」，顯示他當時已後悔殺害被害人王姓醫師，但為時已晚、尚非完全泯滅人性等語。但黃女證稱「賴就來敲我的廁所門，問說裡面是不是他的妹妹，我回他不是，他就說你開門，我就開門並讓他確認廁所沒有其他人，他沒有對我攻擊，然後就看著我『冷冷』跟我說「去幫一下你的醫生」，他就繼續往診間裡面走。

由證人黃女證述得知，賴雖然口說去幫一下你的醫生等語，但其實是「冷冷說」，亦即冷血至此，難認出於真摯悔悟之意，更何況賴「繼續往診間裡面走」，意欲繼續持刀殺人（即擬遂行殺害其胞妹，賴更未真摯中止或悔悟）。

檢察官認賴殺害醫師等人後，繼續找尋胞妹，欲將之獵殺，並未因此中止殺人犯意，且打算畏罪逃離現場，則賴該時既係亦打算繼續持刀殺人，又如何得謂被告有悔意、尚未完全泯滅人性？就此部分，顯有判決理由矛盾違誤。綜上所述，更一審判決有適用法則不當、判決理由不備、理由矛盾及重要證據未予調查之違誤，因此提起第三審上訴，以資救濟。