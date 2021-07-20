白領男求烏國代孕不成還被揭「精子沒活力」 求償獲賠

呂姓夫妻得知林姓夫妻有在經營到烏克蘭申請代理孕母事業，透過他們經營的臉書粉絲團聯繫，林姓夫妻標榜可選到「醫生、律師卵妹」，且代孕、捐卵皆合法。呂姓夫妻簽約後給付約84萬元，但計畫失敗，不僅要求還錢，也因不滿臉書張貼呂「精子活力不佳」，要求賠慰撫金。台灣高等法院今判林姓夫婦須給付尚未返還的31萬餘元與8萬慰撫金。

林妻曾任國中、高中電腦老師，現為家庭主婦；呂姓男子則是年收入200萬的高階財務主管，擔任會計的林妻年收入也有90萬。呂姓夫妻表示，和林姓夫妻簽定申請烏克蘭代理孕母合約書後，約定安排他們到至烏克蘭、聯絡接洽烏國仲介，提供捐卵者的資料供他們等挑選，再安排他們取精和捐卵者的卵子體外人工授精後，植入代理孕母體內的療程。

不過契約涉及代理孕母約定，違背公共秩序和善良風俗，呂姓夫妻認為依民法規定無效，且因牽涉生殖細胞的買賣、居間，也違反人工生殖法規定，依民法第71條「違反強制或禁止之規定者，無效。」，要求林姓夫妻還錢。

林妻為宣傳代理孕母事業，在臉書社團寫下「8月的夫妻是我先生的同事妹妹，因為先生精子活力不佳只做成5個胚胎，且第一次植入沒有著床」，呂姓男子認為他的健康和醫療狀況被公布，侵害隱私權。不僅如此，臉書上後來又貼文稱「呂氏夫妻設計友人意圖獲取免費烏克蘭之旅」，呂姓夫妻也認為名譽受辱。

呂姓夫妻指控，臉書上刊登他們的照片、住家大門，還打卡顯示他們住家社區名稱，也訴請林妻賠償他們精神慰撫金。

高等法院認為，代理孕母契約讓生殖細胞、子宮和懷孕生子的行為得以金錢化，成為交易標的，人類的生命竟可以金錢衡量，違反尊重生命的國家社會利益及公序良俗，代理孕母契約並約定報酬的協議無效。