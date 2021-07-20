快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

鼎群搭快篩需求偽製試劑流入全台 不法所得200萬以上

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

桃園鼎群科技接受藥商三鈺科技委託，代工生產「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群卻看中近期本土疫情發燒，快篩試劑需求旺盛，先冒用三鈺名義取得快篩試劑配件之一的「裂解液」，再私下留存部分代工生產的抗原快篩試劑產品，將兩者包裝成合法的試劑組合流入全台醫院、藥局，高雄地檢署發動搜索，通知鼎群蔡姓副總說明訊後請回，目前粗估不法獲利達200萬元以上。

檢方調查，三鈺科技去年起與鼎群科技合作，幫三鈺代工生產「抗原快篩檢測試劑」，但鼎群看中最近本土疫情延燒，民間對於快篩試劑需求迫切，今年５月起違反與三鈺的合約，先私下向其他廠商取得配件之一的「裂解液」，並留存幫三鈺科技代工的快篩試劑產品，隨後將兩者包裹成合法販賣的快篩試劑組合販售。

檢方查出，今年５月起，鼎群以以快篩試劑單劑189元不等、配件包每包300元價格，將偽造的「抗原快篩檢測試劑組」對外販售，流入醫院、藥局等醫療院所，粗估販賣不法所的約200餘萬元。

檢方日前接獲情資後，由高雄地檢署防疫處理小組主任檢察官朱婉綺、檢察官趙期正指揮高雄市調查處偵辦，14日認為事證蒐集齊全，向法院聲請搜索票後，前往桃園市大園區鼎群科技廠房搜索，當場在廠區查獲快篩試劑組成品137包（每包含2瓶裂解液）、代工生產的快篩試劑成品8萬多劑。

檢方事後通知鼎群蔡姓副總到案說明，蔡男坦承利用裂解液及廠房留存的快篩試劑，包裹成套組對外販售。蔡男違反醫療器材管理法等罪，檢方訊問後先將蔡男請回。

雄檢強調，疫情嚴峻，各項防疫物資需求量大增，因快篩試劑套組未經合格檢驗，且配件成分不明，危害國人生命健康安全甚鉅，針對各式偽劣快篩試劑、黑心防疫商品，本署必定嚴格查緝。

專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供
專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供
專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供
專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供
專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供
專案人員在鼎群桃園廠區查獲偽製的快篩試劑等成品、半成品。圖／讀者提供

快篩 桃園

相關新聞

打完2劑疫苗不想居檢 她控「剝奪人身自由」被駁回

一名孫姓女子本月初從法國搭機入境台灣，依規定在防疫旅館居家檢疫14天，但她主張已施打2劑輝瑞疫苗，且沒有任何症狀，認為居...

疫情期間難買酒 律師：全是因為「這條法」

台灣自五月中旬進入三級警戒以來，人民生活及各行業均受嚴重影響，餐飲服務業在內用禁令下首當其衝，業績大幅萎縮，其中又以酒吧、餐酒館與酒類販售相關服務業者面臨之挑戰最為嚴峻。

太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成...

嗆杯葛預算與施政報告 藍黨團：太魯閣號事件報告重寫

交通部前晚突公布太魯閣號事故行政調查報告，連罹難者家屬事先都不知情，引發反彈。國民黨團總召費鴻泰今表示，報告內容複製貼上...

白領男求烏國代孕不成還被揭「精子沒活力」 求償獲賠

呂姓夫妻得知林姓夫妻有在經營到烏克蘭申請代理孕母事業，透過他們經營的臉書粉絲團聯繫，林姓夫妻標榜可選到「醫生、律師卵妹」...

鼎群搭快篩需求偽製試劑流入全台 不法所得200萬以上

桃園鼎群科技接受藥商三鈺科技委託，代工生產「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群卻看中近期本土疫情發燒，快篩試劑需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。