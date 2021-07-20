鼎群搭快篩需求偽製試劑流入全台 不法所得200萬以上
桃園鼎群科技接受藥商三鈺科技委託，代工生產「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群卻看中近期本土疫情發燒，快篩試劑需求旺盛，先冒用三鈺名義取得快篩試劑配件之一的「裂解液」，再私下留存部分代工生產的抗原快篩試劑產品，將兩者包裝成合法的試劑組合流入全台醫院、藥局，高雄地檢署發動搜索，通知鼎群蔡姓副總說明訊後請回，目前粗估不法獲利達200萬元以上。
檢方調查，三鈺科技去年起與鼎群科技合作，幫三鈺代工生產「抗原快篩檢測試劑」，但鼎群看中最近本土疫情延燒，民間對於快篩試劑需求迫切，今年５月起違反與三鈺的合約，先私下向其他廠商取得配件之一的「裂解液」，並留存幫三鈺科技代工的快篩試劑產品，隨後將兩者包裹成合法販賣的快篩試劑組合販售。
檢方查出，今年５月起，鼎群以以快篩試劑單劑189元不等、配件包每包300元價格，將偽造的「抗原快篩檢測試劑組」對外販售，流入醫院、藥局等醫療院所，粗估販賣不法所的約200餘萬元。
檢方日前接獲情資後，由高雄地檢署防疫處理小組主任檢察官朱婉綺、檢察官趙期正指揮高雄市調查處偵辦，14日認為事證蒐集齊全，向法院聲請搜索票後，前往桃園市大園區鼎群科技廠房搜索，當場在廠區查獲快篩試劑組成品137包（每包含2瓶裂解液）、代工生產的快篩試劑成品8萬多劑。
檢方事後通知鼎群蔡姓副總到案說明，蔡男坦承利用裂解液及廠房留存的快篩試劑，包裹成套組對外販售。蔡男違反醫療器材管理法等罪，檢方訊問後先將蔡男請回。
雄檢強調，疫情嚴峻，各項防疫物資需求量大增，因快篩試劑套組未經合格檢驗，且配件成分不明，危害國人生命健康安全甚鉅，針對各式偽劣快篩試劑、黑心防疫商品，本署必定嚴格查緝。
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