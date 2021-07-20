200萬奧迪TTS險遭沒入 「整車」報關進口打贏行政訴訟

桃園某汽車貿易公司進口1輛200多萬元的奧迪TTS跑車，員工在臨時牌照生效前偷開上路，遭桃園交通裁決處予以車輛沒入，公司主張跑車是以「整車」進口，非用俗稱零組件的拼裝車，法院限縮解釋道交條例，認為僅「將原廠車拆除、以零組件進口再組裝」應沒入，撤銷原處分，可上訴。

經查，貿易公司方姓員工今年4月11日下午2點多，駕駛公司所有但未取得安全審驗合格正平的AUDI，廠牌TTS臨時小客車，經桃園機場二航下被航警局保安大隊依違反道路交通管理處罰條例舉發。

桃園市交通裁決處以該車「未領用牌照行駛且未依公路法規定取得安全審驗合格證明」等違規，裁罰3600元，車輛沒入。

貿易公司不服提行政訴訟，主張3月23日從加拿大購入這輛奧迪，4月7日完稅出關，有依規定申請4月15日至19日的臨時號牌、行照，也有向車輛安全審驗中心提出審驗申請，當時車子停放公司外，是方男未經同意開走被攔查。

公司認為，警方攔查時牌照尚未生效，公司對此事無法防止，並無過失，且依道交條例第12條「得沒入者」，應限於有拆除原廠車輛，以零件方式進口後再組裝、領牌情形，該車是奧迪TTS型舊車，也是奧迪公司在台銷售車輛，安全性可獲確保，聲明撤銷「車輛沒入」處分。

桃園交裁處認為，貿易公司雖主張進口的是舊有車輛，但依公路法取得安全審驗合格證明始得行駛於道路，公司在未能確保汽車安全性前提，罔顧用路人安全，未妥善保管車輛，使他人駕駛造成違規，認為處罰無違誤。

法院查，貿易公司有提出購買貨單佐證，也經海關審查是以「整車」完整狀態進口報關，並非「將原廠車輛拆除、以零組件等方式進口後再組裝」疑慮，所以就沒有道交條例第12條第2項前段，應予沒入車輛的範圍。