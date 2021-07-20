21位親友及兒女寫求情信 鐵鎚殺人婦逃過死刑

李姓婦人與朋友唐女有債務糾紛，前年載唐女到苗栗縣通宵鎮白沙屯，持鐵鎚瘋狂重擊唐女的頭臉40多下致死，李婦否認有殺人犯意，辯稱被害人是溺死，一審依殺人等罪將她判處無期徒刑，檢察官不服上訴請求將李婦判處死刑，台中高分院審理時，合議庭以李婦的21位親友及兒女寫信說她是盡責的母親，法官以李婦因龐大債務鑄下大錯，並非無教化可能，認檢察官上訴無理由，予以駁回，仍判李婦無期徒刑，褫奪公權終身。

苗栗地檢署檢察官上訴理由指出，被害人唐女傷勢部位集中頭部及顏面部等人體重要部位，且遭鐵鎚重擊次數高達40下以上，足認李婦（43歲）殺意堅定，手段激烈，惡性重大，且犯後將被害人戶頭內存款8萬餘元轉到她的戶頭內，敗壞社會治安。

檢察官以李婦在一審否認犯行，辯稱被害人是溺死，對家屬造成二次傷害，且未曾與被害人家屬達成和解取得諒解，殘忍剝奪被害人生命，犯罪情節重大，一審僅量處無期徒刑，顯然違背刑罰「罰當其責」之責罰相當原則，檢察官認李婦有與社會永久隔絕之必要，以慰被害人在天之靈，以維社會公平正義。

二審以李婦委任的律師在原審提出李婦的兄長書寫的信函、及李婦的20位友人書寫的親筆信，顯示李婦在親友的眼中，乃一位盡力照顧家庭、待人友善且積極工作分擔家計之母親，而李婦的兒女書寫給她的信，真情流露出兒女對母親的信任、不捨與支持，堪認李婦確曾善盡母親照料兒女之責，致獲得兒女精神上的支持。

合議庭審酌，李婦因龐大的債務，始鑄下大錯，雖她犯罪手段兇殘，而罪無可赦，且不宜輕罰，但李婦並非窮凶極惡之人，尚非毫無教化之可能，而難認一審量處李婦無期徒刑，與其罪責不相當，且無法達成刑罰目的，因此認定檢察官上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，李婦與唐女為朋友關係，均從事二胎貸款業務。李婦於2019年10月2日凌晨，駕車搭載唐女前往苗栗縣通霄鎮白沙屯附近的石蓮園，李將車停放在石蓮園停車場的前方，並與唐女下車走至石蓮園斜對面的海堤人行道上。

兩人因協商債務發生糾紛，李婦心生不滿，返回車內拿取置於車上的鐵鎚，在石蓮園斜對面的海堤人行道上，朝唐女頭部與顏面部位猛擊40下以上，造成唐女受有頭部及顏面外傷及骨折、多處挫裂傷併大量出血等傷害，終因出血性休克而當場死亡。

李婦見唐女死後，將唐女遺體拖往海岸旁石頭堆上放置，並將沾染血跡的鐵鎚、手套扔棄於石蓮園停車場旁的水溝內，以及將沾染血跡的面紙扔棄於前述停車旁的草叢內，再駕車前往他處取水，返回現場清洗海堤人行道上的血跡，並取走唐美琴的手機、提款卡等，離開現場。

同年10月2日，李婦持唐女的手機連結網路至台灣中小企業銀行，擅自輸入唐女的帳號、密碼，而將唐女帳戶內存款5萬元、3萬7000元，轉帳至李婦的郵局帳戶。