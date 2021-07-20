殺人犯以抄寫佛經求輕判 法官說不予斟酌與考量

台中高分院審理李婦以鐵鎚殺害友人唐女殺人案時，李婦的委任律師以她被羈押看守所期間，抄寫佛經15冊，請合議庭斟酌她懺悔具體行為納入量刑，法官認為在看守所抄寫佛經，可能出於救贖、願死者安息，或為博取同情，無法挽回被害人的生命與尊嚴，也不足以呈現對死者的真誠歉意，對被害人家屬而言，更無撫平心理傷痛的作用，與李婦的犯後態度屬兩碼子事，故在量刑時，不予斟酌與考量。

合議庭開庭審理時，李婦的委任律師提出她在羈押看守所期間所抄寫的佛經共15冊，表示李婦因體認自己鑄下大錯，為表悔意，以及希冀死者安息，故抄寫佛經、地藏菩薩本願經、心經數本，懇請法官斟酌李婦懺悔具體行為舉措，納入量刑。

合議庭以每個人抄寫佛經的原因多端，可能出於打發時間、可能出於使自己精神平靜、可能出於救贖、願死者安息，甚或為博取同情等不一而定，李婦究竟是基於什麼動機與理念，於羈押看守所期間抄寫佛經，除被告自己知道外，他人實無從獲悉。

法官認為，李婦殘殺被害人後，抄寫佛經，不僅無法挽回被害人的生命與尊嚴，也不足以呈現對死者的真誠歉意，對被害人家屬而言，更毫無撫平心理傷痛之作用，而不具有實質的意義。