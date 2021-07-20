line傳「竹東一處社區外籍新娘確診」 檢方偵結2件3人

有網友今年6月間在手機LINE群組張貼假訊息，謠傳「竹東台分院急診下來的一處社區，現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了......」、「社區有外籍新娘確診」、「L棟6樓聽說3個確診」；新竹地檢署獲報，立即分案啟動偵查，今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。

檢方指出，今年6月間黃姓男女與劉男等人在未進行任何查證、詢問、確認的狀況下，分別在LINE群組「竹東58同學會」、「我愛中華民國」、「二重社區發展協會」張貼「竹東台分院急診下來的一處社區，現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了......」、「社區有外籍新娘確診」、「L棟6樓聽說3個確診」等訊息與照片。