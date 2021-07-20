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line傳「竹東一處社區外籍新娘確診」 檢方偵結2件3人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

有網友今年6月間在手機LINE群組張貼假訊息，謠傳「竹東台分院急診下來的一處社區，現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了......」、「社區有外籍新娘確診」、「L棟6樓聽說3個確診」；新竹地檢署獲報，立即分案啟動偵查，今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。

檢方指出，今年6月間黃姓男女與劉男等人在未進行任何查證、詢問、確認的狀況下，分別在LINE群組「竹東58同學會」、「我愛中華民國」、「二重社區發展協會」張貼「竹東台分院急診下來的一處社區，現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了......」、「社區有外籍新娘確診」、「L棟6樓聽說3個確診」等訊息與照片。

檢方專責檢察官指揮警、調進行調查，並截圖蒐證，認為這些訊息為假，傳喚3人到庭（視訊），經考量，3人經過這次偵查程序已知散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息的嚴重性，分別諭知各支付緩起訴處分金1萬元或在原群組澄清不實訊息。

新竹檢方今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。記者王駿杰／翻攝
新竹檢方今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。記者王駿杰／翻攝
新竹檢方今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。記者王駿杰／翻攝
新竹檢方今指出已迅速偵辦及偵查終結2件3人，依情節輕重做出緩起訴處分。記者王駿杰／翻攝

LINE 假訊息

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