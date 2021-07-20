打完2劑疫苗不想居檢 她控「剝奪人身自由」被駁回

一名孫姓女子本月初從法國搭機入境台灣，依規定在防疫旅館居家檢疫14天，但她主張已施打2劑輝瑞疫苗，且沒有任何症狀，認為居家檢疫14天嚴重剝奪人身自由，違背憲法比例原則，向法院聲請提審；台北地方法院行政庭裁定駁回，可抗告。

孫女主張，她可以提供法國政府官方文件已接種2劑輝瑞疫苗，沒有和確診病人接觸，或出現症狀，也可以提供PCR陰性證明文件；她說，依歐美國家經驗，目前多數確診者都是未完整施打疫苗，法國研究也指出，未接種疫苗者傳染他人機會多出12倍，因此居家檢疫14天的政策應該是針對未接種疫苗的人。

她認為，對於沒有症狀、接種完2劑疫苗、PCR陰性的人，卻同樣得居家檢疫14天，嚴重剝奪人身自由，更違背傳染病防治法、憲法的比例原則。

孫女主張，台灣已進入社區感染，屬於傳染病防治法的疫區，政府對於島內已經經種疫苗者，也沒有要求居家檢疫14天，為何只對已接種疫苗的入境國人採取不同的檢疫規定，違反公平性、法律之前人人平等的基本精神；再者，已經接種疫苗、PCR陰性的入境國人，比多數未完成疫苗注射的國人，傳染他人之虞更低，應只需要維持適當社交距離，不需強加形同拘禁的居家防疫規定。

法院裁定指出，孫女今年7月7日從法國搭機入境，依規定道防疫旅館居家簡易至同年月21日止，但根據衛生福利部發布相關檢疫通知書、傳染病防治法規定等，雖孫女聲稱已接種疫苗，也無法排除曾經感染、將新冠肺炎傳染給不特定人的危險。