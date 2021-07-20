快訊

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

戴資穎所屬羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打完2劑疫苗不想居檢 她控「剝奪人身自由」被駁回

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名孫姓女子本月初從法國搭機入境台灣，依規定在防疫旅館居家檢疫14天，但她主張已施打2劑輝瑞疫苗，且沒有任何症狀，認為居家檢疫14天嚴重剝奪人身自由，違背憲法比例原則，向法院聲請提審；台北地方法院行政庭裁定駁回，可抗告。

孫女主張，她可以提供法國政府官方文件已接種2劑輝瑞疫苗，沒有和確診病人接觸，或出現症狀，也可以提供PCR陰性證明文件；她說，依歐美國家經驗，目前多數確診者都是未完整施打疫苗，法國研究也指出，未接種疫苗者傳染他人機會多出12倍，因此居家檢疫14天的政策應該是針對未接種疫苗的人。

她認為，對於沒有症狀、接種完2劑疫苗、PCR陰性的人，卻同樣得居家檢疫14天，嚴重剝奪人身自由，更違背傳染病防治法、憲法的比例原則。

孫女主張，台灣已進入社區感染，屬於傳染病防治法的疫區，政府對於島內已經經種疫苗者，也沒有要求居家檢疫14天，為何只對已接種疫苗的入境國人採取不同的檢疫規定，違反公平性、法律之前人人平等的基本精神；再者，已經接種疫苗、PCR陰性的入境國人，比多數未完成疫苗注射的國人，傳染他人之虞更低，應只需要維持適當社交距離，不需強加形同拘禁的居家防疫規定。

法院裁定指出，孫女今年7月7日從法國搭機入境，依規定道防疫旅館居家簡易至同年月21日止，但根據衛生福利部發布相關檢疫通知書、傳染病防治法規定等，雖孫女聲稱已接種疫苗，也無法排除曾經感染、將新冠肺炎傳染給不特定人的危險。

法院認為，孫女受拘禁、隔離在防疫旅館均適法，不能因她已接種疫苗就不用隔離；再者，孫女若有不服應循訴願程序救濟，此非提審能審究的事項。

施打疫苗示意圖。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
施打疫苗示意圖。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

疫苗 居家檢疫 防疫旅館 輝瑞

延伸閱讀

第三輪疫苗簡訊誰收到？19歲收到怕怕 網猜兩可能原因

美國疫苗接種率停滯確診飆 拜登急喊快打疫苗

影／又被質疑施打率低 林明溱爆氣痛罵管碧玲是狗

無疫苗年輕人有剝奪感 陳時中：確診年齡降是防疫重點

相關新聞

打完2劑疫苗不想居檢 她控「剝奪人身自由」被駁回

一名孫姓女子本月初從法國搭機入境台灣，依規定在防疫旅館居家檢疫14天，但她主張已施打2劑輝瑞疫苗，且沒有任何症狀，認為居...

太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成...

嗆杯葛預算與施政報告 藍黨團：太魯閣號事件報告重寫

交通部前晚突公布太魯閣號事故行政調查報告，連罹難者家屬事先都不知情，引發反彈。國民黨團總召費鴻泰今表示，報告內容複製貼上...

台灣之星解僱KPI達成率100%女員工 高院更一審判敗訴

台灣之星前行銷事業部終端及手機暨平板開發管理部郭姓女高級管理師2015年遭資遣，她認為公司未具體說明工作哪裡不符要求，也...

成功國宅有人確診假訊息？台女罪嫌不足獲不起訴

北市大安區成功國宅5月間傳出居民確診消息，一名王姓女子又散播成功國宅不實訊息遭警方依違反特別條例移送法辦。台北地檢署調查...

殺人案視訊法庭卡關 勘驗監視器竟聽嘸 下次實體法庭見

家暴男吳姓男子今年2月和前女友商討賠償金，涉嫌持刀亂砍現場3人，一刀刺進林姓男子心臟致死，遭依殺人罪嫌起訴。士林地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。