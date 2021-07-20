成功國宅有人確診假訊息？台女罪嫌不足獲不起訴

北市大安區成功國宅5月間傳出居民確診消息，一名王姓女子又散播成功國宅不實訊息遭警方依違反特別條例移送法辦。台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，日前給予不起訴處分。

檢方調查，5月10日上午，王姓女子涉嫌四處散布成功國宅又有居民確診的消息，經里長通報後，轄區大安分局依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」散布不實疫情罪，將王女移送法辦。

據了解，王女到案否認犯行，辯稱她在5月10日上午11點左右，在成功市場有聽到不認識的人在討論疫情的事，但沒有轉述給黃姓里長。黃姓里長在警訊說，原先不清楚有人確診這件事，是我接獲群英里里長石忠勝的電話。

黃男說，石男在電話中向他表示，有人向他說我說「成功國宅有人確診」，我跟他說我沒有說，而且他說的那個人我也不清楚。他問我是不是王女告訴我的，我回答不知道，因為我真的不知道有人確診這件事。我沒有跟王女談論過此事。

石忠勝證稱，他在今年5月10日上午11點50分接獲成功國宅里民電知表示黃男有向該里民表示成功國宅有人確診等情，故致電黃姓里長。他說是王姓女子說的，群英里李姓里長跟成功國宅陳姓委員先後進來辦公室都有聽聞此事。