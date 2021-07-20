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雲林火犁仔「騎」上車致全毀 目擊者瞠目結舌

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣土庫鎮本月18日發生一輛曳引車不慎撞擊停放路旁的自小客車至毀損事故，幸好當時車內無人，沒有造成傷亡，但現場零件散落，自小客車幾乎快被壓扁，畫面令人咋舌，路過民眾拍下照片在地方臉書社團發文引關注，網友驚呼「果然還是鐵牛完勝」「小客車根本是被戰車碾過」；虎尾警分局表示，曳引車蔡姓駕駛未酒駕，因忽略曳引車體寬大且未注意車前狀況才會釀禍，全案依道路交通管理處罰條例處置。

雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，目擊者形容小客車幾乎被撞的「咪咪冒冒」（意即體無完膚）。 圖／民眾提供
雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，目擊者形容小客車幾乎被撞的「咪咪冒冒」（意即體無完膚）。 圖／民眾提供

警方指出，18日上午8時許，曳引車蔡姓駕駛行經馬光里和平街，因沒有注意道路前方右側停放一輛自小客車，加上曳引車體本身又寬又大，一時疏忽未察，不慎撞擊停在路旁右側的自小客車，馬光派出所員警獲報後趕抵現場處理。

農用曳引車 （俗稱火犁仔）在農業大縣的雲林鄉間很常見，警方說，該車主事先有向土庫鎮公所申請路權，是合法上路。

不過由於曳引車比自小客車大上好幾倍，蔡姓駕駛供稱完全沒發現有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，可想像當時的力道不小，自小客車未能倖免，車體幾乎被撞毀，目擊者形容幾乎是「咪咪冒冒」（意即體無完膚），好在車上無人，否則後果不敢想像。 

有網友當時正好行經事故現場，後在臉書社團「土庫人讚出來」發文，引來不少網友留言「不要小看農業的力量」，看過貼文的民眾也愣住直呼「火犁仔太威了！」「在路上相遇，都要敬它三分」。

虎尾警分局五組組長黃春榮今天表示，曳引車、砂石車等大型車輛的駕駛座位較高，行車易有視線死角和內輪差，駕駛人需有高度意識，加倍小心路上狀況、安全行駛，而一般用路人遇上這類大型車，務必拉大間隔、保持安全距離，以策安全。

雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，小客車未能倖免，車體幾乎被撞毀，零件散落。圖／民眾提供
雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，小客車未能倖免，車體幾乎被撞毀，零件散落。圖／民眾提供
雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，小客車未能倖免，車體幾乎被撞毀。圖／民眾提供
雲林土庫一名曳引車蔡姓駕駛日前未發現路邊有自小客車，右前輪直接從小客車後方「騎」上去，小客車未能倖免，車體幾乎被撞毀。圖／民眾提供

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