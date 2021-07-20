宿醉開車上班？ 北市5個月內上午時段抓582名酒駕客

疫情期間店家不得內用，朋友聚餐也需符合室內5人規定，不過酒駕情事竟不減反增？台北市警局交通警察大隊統計，今年上半年上午時段的酒駕案件有582件，相較去年同期增加了70件；警方提醒民眾切勿酒後駕車，白天宿醉駕車更有事故風險，重申「酒駕零容忍」，將持續落實取締。

防疫期間在家飲酒，有民眾未注意自身酒意未退，又在中央疫情指揮中心宣布自7月13日起「微解封」後，外出人車增多，北市警局交通警察大隊統計，今年1月到5月早上6點至中午12點的酒駕取締數有582件，相比去年同期的512件有增加趨勢，提醒民眾切勿存有僥倖心態，酒後及宿醉駕車。

不過，酒駕死傷人數反而有下降趨勢。今年1月到5月上午時段的酒駕死傷人數，跟去年同期相比減少4人，僅有3人。死傷人數減，但取締數量增，這顯示警方近年宣導喝酒不開車、加重酒駕罰責執法得當，惟多有民眾隔日宿醉駕車，因此無法通過酒測，被取締酒駕。

警方表示，宿醉駕車會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，呼籲「酒後及宿醉不開車」，確保交通安全，切勿存有僥倖心態。