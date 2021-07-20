嗆杯葛預算與施政報告 藍黨團：太魯閣號事件報告重寫

交通部前晚突公布太魯閣號事故行政調查報告，連罹難者家屬事先都不知情，引發反彈。國民黨團總召費鴻泰今表示，報告內容複製貼上，還讓應負責包商當裁判，要求交通部重寫，否則立院下會期杯葛預算與行政院長蘇貞昌施政報告。

黨團書記長鄭麗文也說，交通部調查報告就是將事故責任推給包商，但應接受調查的聯合大地居然球員兼裁判，被交通部請來幫忙參與調查，這就是蘇貞昌核可的報告？這樣的交通部與台鐵，不管死多少冤魂都不會悔改。

鄭麗文說，連紐約時報都講太魯閣號事件是絕對可以事先避免的人禍，交通部與台鐵卻還是避重就輕，想甩鍋包商，交通部長王國材還有臉續留？要求報告退回重新調查。

鄭麗文還提到，太魯閣號事故後，交通部與罹難者家屬只開一次協調會，沒有調查與責任真相，就想硬押著大家要和稀泥和解，就想要和解，想要拿錢封嘴，做賊心虛。