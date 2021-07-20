吳佩蓉爆邱于軒夫婿拿標案未迴避 所言關公益不起訴

行政院促進轉型正義委員會前副研究員吳佩蓉去年9月在臉書粉絲頁發文，影射國民黨高雄市議員邱于軒施壓高雄市政府，讓邱的丈夫張簡正偉順利承攬高雄市中小學營養午餐標案，違反公職人員利益衝突迴避法，呼籲檢調單位追查。張簡正偉認為吳發文損害名譽提告，高雄地檢署認為吳的發文事關公益，偵結後不起訴吳佩蓉。

檢方調查，去年9月30日至10月27日，吳佩蓉在個人臉書發表多篇文章，質疑張簡正偉經營的大發食材、大發冷凍等公司，承攬高雄市中小學營養午餐時，從2019年3月起算，大發食材共拿下11案總值約177萬元的標案，大發冷凍則獲得一筆14萬元的案子。

吳佩蓉認為，張簡正偉是邱于軒的丈夫，邱是高雄市議員，對各局處預算掌握有「生殺大權」，依照公職人員利益衝突迴避法，在招標之前張簡正偉應該揭露他與邱的夫妻關係；若無，已經涉及違法，民代掌握預算審議權，夫婿卻頻繁投標並承攬受監督學校的標案，市民觀感如何，邱于軒自己心裡應該有數。

吳佩蓉發文還舉邱于軒要求高中校長到議會列席備詢的經過，指「妳好大，學校好怕」影射校長列席備詢後不久，張簡正偉就順利取得學校營養午餐食材標案，且向教育局索取營養午餐相關資料後，大發食材就連連得標，呼籲檢調介入調查是否違反利益迴避或貪汙治罪條例。

吳佩蓉一個月內發表６篇文章，質疑邱于軒利用市議員職權，協助張簡正偉公司取得學校標案，張簡正偉後來反擊，指承攬標案時都依照法規表明身分關係，吳卻影射邱于軒利用職權施壓，讓他順利取得標案，已經貶損他的名譽，因此提告妨害名譽等罪。

檢方偵查時，吳承認發文，但主張自邱于軒2018年當選市議員後，他在監察院都查不到張簡正偉得標案件有揭露他與邱于軒的關係，她從2019年6月追查至去年9月，每月定期追查市府相關標案，確實發現張簡正偉公司連連得標市府標案，她發文內容是為了公共利益，並非要誹謗邱于軒夫妻的名譽。

檢方依據邱于軒2019年4月15日質詢條，確實有索取營養午餐得標廠商相關資料，而當天對營養午餐滿意度提出質詢以後，大發食材、大發冷凍等公司就在同年6月、9月得標。而張簡正偉偵查中也自承，確實有些獨立招標案件沒有提及關係人身分，但辯稱是公司小姐沒有注意，並不是刻意隱滿，因此吳佩蓉發文內容，並非憑空臆測、悖於事實。