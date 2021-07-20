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高雄19人聚賭防疫裁罰破百萬 遠超警扣得20多萬賭金

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄日前傳職業賭場流入他處營業，警方獲報後，蒐證、跟監，於昨天在大社區萬金路一帶鐵皮屋工廠，查獲該賭場含賭場負責人及賭客共19人，查扣20多萬的賭金與多項證物；警詢後，將58歲王姓男子依賭博罪移送，18名賭客依社會秩序維護法裁罰，另針對違法防疫規定，將19人開立告發單函請衛生局裁罰。

仁武警分局日前接獲情資，位於大社區萬金路一帶鐵皮屋工廠，有職業賭場在營運，經警方蒐證、跟監，掌握相關證據後，於昨天中午12時，率30多名警力前往查緝。

警方進入藏匿與鐵皮工廠內的賭場，發現含賭場負責人及賭客共19人，並查扣1副天九牌、2副撲克牌、1盒骰子、1袋橡皮筋、4個錢盒，以及22萬6800元的賭金。

警詢後，將賭場負責人王男依賭博罪移送，18名賭客依社會秩序維護法裁罰；另外，19人聚賭，已明顯違反防疫規定，警方也依法開立告發單，函請衛生局裁罰。就防疫違規，若罰金以最低6萬換算，19人共裁罰1百14萬，遠超查扣的22萬賭金。

高雄仁武警分局昨天中午查獲大社藏匿與鐵皮工廠內的賭場，共逮19人，查扣20多萬的賭金與多項證物。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天中午查獲大社藏匿與鐵皮工廠內的賭場，共逮19人，查扣20多萬的賭金與多項證物。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天中午查獲大社藏匿與鐵皮工廠內的賭場，共逮19人，查扣20多萬的賭金與多項證物。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天中午查獲大社藏匿與鐵皮工廠內的賭場，共逮19人，查扣20多萬的賭金與多項證物。記者陳弘逸／翻攝

賭場 衛生局 賭博

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