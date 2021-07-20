快訊

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：可能很可怕 準備防災模式

翁茂鍾服社勞涉嫌作假案 翁當庭認罪法官解除禁見還押

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

佳和集團董事長翁茂鍾因炒股案被判刑1年，在警方包庇下未實質服社會勞動，南檢依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台南地院今天開準備程序庭。已羈押禁見4個月的翁當庭認罪，並表示不要求傳喚證人，調查證據，他已70歲，年老多病，希望法官能讓他交保。法官認為翁既然不要求傳喚證人，沒有串證之虞，解除翁禁見還押，至於是否交保會加以考量，全案候核辦。

台南地院刑四庭今天上午11點開庭，翁茂鍾出庭表示，此案因他個人行為造成檢警困擾和不諒解，他感到很抱歉，在此道歉，對於檢察官起訴事實及內容，他全部認罪，希望法官讓他交保，給他一個自新機會，他身為公司負責人，也是銀行擔保人，被羈押4個月，上千員工生計受影響，交保後可回公司經營，給銀行交代，面對相關刑責，他一定不會逃避服刑。

翁茂鍾請來3名辯護律師羅閎逸、楊永成和林瑞成都表示，翁全部認罪，請求法官交保翁。法官則解除翁禁見，至於翁請求交保今天未決定，擇期再開庭。

南檢調查，翁茂鍾藉曾任台南警察之友會理事長身分逃避社會勞動，指定鄰近佳和公司的台南市麻豆警分局官田分駐所作為執行機關獲准，由副所長楊博賢（已退休）負責督導管理及執行，楊博賢卻指示值班警員在工作日誌公文書上「執行督導」欄位簽名或核章。

南檢偵結全案，依違法不執行刑罰及行使公務員登載不實文書罪嫌起訴楊博賢；另以與楊博賢共犯的行使公務員登載不實文書罪嫌起訴翁茂鍾。

另外，南檢林姓觀護佐理員及官田分駐所董姓、林姓、曾姓、張姓、徐姓、駱姓、曾姓、馮姓、陳姓及鐘姓警員等，涉犯行使公務員登載不實文書罪嫌，緩起訴3年，並應於2年內向公庫支付18萬元。

佳和集團董事長翁茂鍾服社勞涉嫌作假案，台南地院今天開庭，翁當庭認罪。記者黃宣翰／攝影
佳和集團董事長翁茂鍾服社勞涉嫌作假案，台南地院今天開庭，翁當庭認罪。記者黃宣翰／攝影

翁茂鍾 公務員

延伸閱讀

涉去年七一集結案 胡志偉等四人擬認罪

與國中小女友性交認罪事後不賠償 法院判撤銷緩刑

勝利捲性招待案遭審查 被軍事法院求刑5年

穩定芒果價格 台南啓動收購次級品官田湧入200農民

相關新聞

太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成...

翁茂鍾服社勞涉嫌作假案 翁當庭認罪法官解除禁見還押

佳和集團董事長翁茂鍾因炒股案被判刑1年，在警方包庇下未實質服社會勞動，南檢依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台南地院今天...

高雄19人聚賭防疫裁罰破百萬 遠超警扣得20多萬賭金

高雄日前傳職業賭場流入他處營業，警方獲報後，蒐證、跟監，於昨天在大社區萬金路一帶鐵皮屋工廠，查獲該賭場含賭場負責人及賭客...

吳佩蓉爆邱于軒夫婿拿標案未迴避 所言關公益不起訴

行政院促進轉型正義委員會前副研究員吳佩蓉去年9月在臉書粉絲頁發文，影射國民黨高雄市議員邱于軒施壓高雄市政府，讓邱的丈夫張...

前台北縣局長「自肥」標案給旅行社胞弟做 判關5年8月

前台北縣客家事務局長何培才辦理藝文活動等標案，找人「陪標」圖利胞弟、翔富旅行社負責人何育才，台灣高等法院更一審依貪污治罪...

臉書稱疫苗會破壞人體抗體 七旬翁遭社維法送辦

75歲蔡姓男子在臉書貼文指「美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！你周圍還有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。