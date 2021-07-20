翁茂鍾服社勞涉嫌作假案 翁當庭認罪法官解除禁見還押

佳和集團董事長翁茂鍾因炒股案被判刑1年，在警方包庇下未實質服社會勞動，南檢依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台南地院今天開準備程序庭。已羈押禁見4個月的翁當庭認罪，並表示不要求傳喚證人，調查證據，他已70歲，年老多病，希望法官能讓他交保。法官認為翁既然不要求傳喚證人，沒有串證之虞，解除翁禁見還押，至於是否交保會加以考量，全案候核辦。

台南地院刑四庭今天上午11點開庭，翁茂鍾出庭表示，此案因他個人行為造成檢警困擾和不諒解，他感到很抱歉，在此道歉，對於檢察官起訴事實及內容，他全部認罪，希望法官讓他交保，給他一個自新機會，他身為公司負責人，也是銀行擔保人，被羈押4個月，上千員工生計受影響，交保後可回公司經營，給銀行交代，面對相關刑責，他一定不會逃避服刑。

翁茂鍾請來3名辯護律師羅閎逸、楊永成和林瑞成都表示，翁全部認罪，請求法官交保翁。法官則解除翁禁見，至於翁請求交保今天未決定，擇期再開庭。

南檢調查，翁茂鍾藉曾任台南警察之友會理事長身分逃避社會勞動，指定鄰近佳和公司的台南市麻豆警分局官田分駐所作為執行機關獲准，由副所長楊博賢（已退休）負責督導管理及執行，楊博賢卻指示值班警員在工作日誌公文書上「執行督導」欄位簽名或核章。

南檢偵結全案，依違法不執行刑罰及行使公務員登載不實文書罪嫌起訴楊博賢；另以與楊博賢共犯的行使公務員登載不實文書罪嫌起訴翁茂鍾。