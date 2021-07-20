快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前台北縣局長「自肥」標案給旅行社胞弟做 判關5年8月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前台北縣客家事務局長何培才辦理藝文活動等標案，找人「陪標」圖利胞弟、翔富旅行社負責人何育才，台灣高等法院更一審依貪污治罪條例圖利罪判他5年8月徒刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴定讞。

何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長；他2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長，而翔富旅行社負責人則是胞弟何育才。2009、2010年間，北縣客家局辦海峽兩岸客家藝文交流活動，何邀人參與標案，再交給翔富旅行社辦理，由翔富得利。

另外，2009年間台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也請名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌畫執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

新北地方法院一審依貪汙治罪條例判何10年徒刑，二審改判9年6月徒刑，沒收未扣案的99萬元犯罪所得，但被最高法院撤銷原判決，發回更審。

高院更一審認為，何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，但一審依據營業稅籍資料查詢表內容，及將保證金、權利金、借款資金，計算為何的不法利益，認定他獲利202萬餘元，計算方法有誤。

更一審指出，何培才圖利的不法利益分別為4萬2824元、4萬9406元，都在5萬元以下，依貪汙治罪條例規定應減刑，審酌何身為北縣府客家局局長，竟為貪欲而不知廉潔，以規避法令迂迴或違法欺罔手段標得採購案後，再交給胞弟辦理，直接圖翔富旅行社不法利益，判刑5年8月，褫奪公權2年。

案經上訴，最高法院認為原審認事用法、量刑並無違誤，駁回上訴，全案定讞。

何培才。圖／聯合報系資料照片
何培才。圖／聯合報系資料照片

旅行社 貪汙

延伸閱讀

疫情衝擊40多家旅行社倒閉 立委曝紓困執行率不到5成

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

前鄉長洩漏工程標案資料收35萬回扣 判關10年9月定讞

前田尾鄉長莊仁舜標案洩密收回扣 判10年9月定讞

相關新聞

太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成...

法院未優先施打疫苗 司法院：年長和第9、10類先

司法院今天上午舉行例行記者會，發言人張永宏表示，新冠肺炎疫情三級警戒期間，司法仍持續運作，而司法是「維持國家安全及社會機...

翁茂鍾服社勞涉嫌作假案 翁當庭認罪法官解除禁見還押

佳和集團董事長翁茂鍾因炒股案被判刑1年，在警方包庇下未實質服社會勞動，南檢依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台南地院今天...

高雄19人聚賭防疫裁罰破百萬 遠超警扣得20多萬賭金

高雄日前傳職業賭場流入他處營業，警方獲報後，蒐證、跟監，於昨天在大社區萬金路一帶鐵皮屋工廠，查獲該賭場含賭場負責人及賭客...

吳佩蓉爆邱于軒夫婿拿標案未迴避 所言關公益不起訴

行政院促進轉型正義委員會前副研究員吳佩蓉去年9月在臉書粉絲頁發文，影射國民黨高雄市議員邱于軒施壓高雄市政府，讓邱的丈夫張...

前台北縣局長「自肥」標案給旅行社胞弟做 判關5年8月

前台北縣客家事務局長何培才辦理藝文活動等標案，找人「陪標」圖利胞弟、翔富旅行社負責人何育才，台灣高等法院更一審依貪污治罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。