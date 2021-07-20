前台北縣局長「自肥」標案給旅行社胞弟做 判關5年8月

前台北縣客家事務局長何培才辦理藝文活動等標案，找人「陪標」圖利胞弟、翔富旅行社負責人何育才，台灣高等法院更一審依貪污治罪條例圖利罪判他5年8月徒刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴定讞。

何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長；他2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長，而翔富旅行社負責人則是胞弟何育才。2009、2010年間，北縣客家局辦海峽兩岸客家藝文交流活動，何邀人參與標案，再交給翔富旅行社辦理，由翔富得利。

另外，2009年間台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也請名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌畫執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

新北地方法院一審依貪汙治罪條例判何10年徒刑，二審改判9年6月徒刑，沒收未扣案的99萬元犯罪所得，但被最高法院撤銷原判決，發回更審。

高院更一審認為，何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，但一審依據營業稅籍資料查詢表內容，及將保證金、權利金、借款資金，計算為何的不法利益，認定他獲利202萬餘元，計算方法有誤。

更一審指出，何培才圖利的不法利益分別為4萬2824元、4萬9406元，都在5萬元以下，依貪汙治罪條例規定應減刑，審酌何身為北縣府客家局局長，竟為貪欲而不知廉潔，以規避法令迂迴或違法欺罔手段標得採購案後，再交給胞弟辦理，直接圖翔富旅行社不法利益，判刑5年8月，褫奪公權2年。