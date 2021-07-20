太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」團體發言人王薇君今更表示，家屬透過新聞跟鄰居才得知交通部已公布調查報告，根本被當作局外人看待。

時代力量立法院黨團今與王薇君及家屬團體委任律師陳孟秀一同舉行「行政調查避重就輕，台鐵改革刻不容緩」記者會。

王薇君透露，昨天與家屬至交通部陳情後，部長王國材有打電話給她，2人通話超過半小時，王國材在電話中稱，因掛心家屬想要知道調查報告，上周五開了內部會議，並於周日晚上同步告知媒體及家屬；不過王薇君批評，公布前完全沒跟家屬討論及告知，不顧家屬心情，家屬甚至是透過媒體及鄰居才知道，「只會講每天都在開會、很努力，但有把家屬當成主體嗎？」

王薇君也批評，事發至今交通部跟台鐵只跟家屬開過2次懇談會，5月9日懇談會中，王國材還保證若有需要一定會配合召開，但後來交通部卻又說沒有要再開，「部長在騙我們嗎？」而台鐵派來的關懷員，面對家屬的意見跟需求，只能回答會向上反映，變成不停的輪迴。卻沒下文。

王薇君說，雖王國材昨天保證，如果家屬每周都要開一次懇談會，願意全力配合，但懇談會彷彿變成「懇求會」，對於未告知家屬就公布報告，也沒看到任何官員道歉，是龜縮還是心虛不敢面對？「如果你們(官員)在現場看到49部遺體，相信不會做出這些荒腔走板的事情」。

陳孟秀說，這段期間台鐵一再欺騙及隱瞞家屬，不斷地要求和解，「行政院長、交通部對台鐵的做法，可以接受嗎？」檢調應深入調查台鐵相關責任，台鐵也應重啟和解，把家屬的要求跟台鐵疏失納入和解事項。