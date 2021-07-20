臉書稱疫苗會破壞人體抗體 七旬翁遭社維法送辦

75歲蔡姓男子在臉書貼文指「美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！你周圍還有人要搶著去接種疫苗嗎？請趕快把真新聞傳給他們啊」，台北市警中山分局調查認為蔡男涉嫌散布假訊息，將他依社會秩序維護法送裁。

警方指出，過往此類案件多用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送裁，是因謠言內容涉及疫情，偵辦後認為蔡男散布的謠言較與疫情無關，所以用社維法送裁。