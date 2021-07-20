她被講靠男人拿錢過日子 求償120萬僅判賠3萬

女子小蘋（化名）懷疑丈夫劉男有外遇，告訴友人小春（化名）說「小秋以前就是跟何男在一起，這一點我了解，那是公開的秘密。…何男以前還每個月拿5、6萬元給她」，小秋不滿被惡批她勾引男人，靠男人拿錢過日子，嚴重破壞她的形象，請求損害賠償，要求小蘋賠償120萬，法官審酌侵權情狀，及被害人所受精神痛苦，判小蘋賠小秋新台幣3萬元。可上訴。

小秋指控，小蘋去年意圖營造她敗壞形象，未經查證，與友人小春談論她，指她介入第三人婚姻及介入小蘋的婚姻，將她形容成一個會勾引男人、慫恿男人與配偶離婚、靠男人拿錢過日子的女性，小蘋並將對話內容錄成影音檔傳送予他人，以不實言論醜化她，她於去年3月底經友人告知。

小秋又稱，小蘋僱請徵信社跟蹤監控她，並偷拍她的住家及自小客車照片，她於今年3月底經小蘋的丈夫劉男告知。小蘋傳送不實言論侵害她的名譽權，又以偷拍、跟蹤監控她的生活，侵害她的隱私權，令她陷於恐懼，精神痛苦不已，要求小蘋賠償120萬元。

小蘋辯稱，她與小秋互不認識，先前因故與丈夫劉男爭吵，未料劉隨即訴請離婚，因她的朋友小春亦與小秋熟識，她無奈下始向小春詢問劉男是否有外遇及離婚原因。她與小春對話中，關於小秋私德部分，大多由小春告知，她將對話內容錄影，僅為離婚訴訟之用。

小蘋又稱，她因無傾訴對象，曾傳送給一名友人。又因懷疑劉可能有外遇，僅委請徵信社調查劉，她並未委請徵信社跟蹤小秋，亦未裝設監控器於小秋車內，小秋住家及小客車照片是小春帶她去拍攝，小秋並未出現於照片上，並未侵害小秋的隱私權。

法官以小蘋與友人小春談論小秋，對小春說「小秋以前在外面搞的那一個60歲那個也是一樣」、「小秋以前就是跟何男在一起，這一點我了解，那是公開的秘密。…何男以前還每個月拿5、6萬元給她」。