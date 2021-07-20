基院用殺人罪重判3毒販翻盤 高院僅認賣二級毒品刑大減

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋吸收少年當「小蜜蜂」，進校園販售含有PMMA成分的毒咖啡包，1個月害3名少年喪命，基隆地方法院依販賣禁藥致死、殺人等罪判陳、吳25年、劉19年徒刑。檢察官針對陳、吳一審無罪部分上訴，三人也否認有殺人犯意；台灣高等法院今撤銷原判決，改依販賣二級毒品罪判陳8年、吳7年6月、劉4年2月徒刑。

吳一審時被依共同犯販賣第二級毒品罪部分處3年8月徒刑，此部分未上訴，因此高院未計算吳的合併執行刑刑期。

去年6月，連續有三名青少年暴斃死亡，檢察官相驗發現生前都施用含PMMA毒品咖啡包，追出陳（31歲）、吳（26歲）、劉（24歲）三男販毒。檢警查出，陳以3萬餘元購入130包PMMA毒咖啡包，交吳找劉、林姓高職生、許姓及陳姓少年，以每包600元價格對外兜售。林姓高職生與周姓、鄧姓少年施用後，分別在5、6月死亡；警方從死者生前交往查出三人涉案，三人坦承販毒，但否認有殺人故意。

基隆地院依殺人罪等罪論處，並指出三人明知賣出的禁藥已讓林死亡，卻心存僥倖繼續賣毒，明顯是輕忽人命、惡性重大，若不嚴懲將無從遏止利用青少年當校園販毒媒介的歪風。當時審判長劉桂金還說「一審用殺人罪重判，我願當第一人。」

案經上訴，高等法院開庭時，陳、吳、劉都認為一審「判太重」，辯稱只是販賣二級毒品而已，且已供出毒品上游。法官詢問為何在林姓少年死亡後，還要繼續兜售毒咖啡包給鄧姓男子、周姓少年？陳說，當時從林的女友那兒聽聞死訊，但無法確認他是吃了咖啡包後死亡；吳和劉則澄清只是運送毒品給鄧、周。

吳忠信表示，在賣毒咖啡包之前有施用過，「覺得沒有問題」，賣毒的目的並不是要殺死購毒者，以殺人罪論處過當。

高院今僅依販賣二級毒品罪論斷，三人的刑度較一審大減，其中陳宇傑另因涉發起犯罪組織，合議庭宣告強制工作。