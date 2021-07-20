快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵榮總醫師「卒仔」還動手打傷人 病患兒子被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

張男去年因他的父親前次血液透析過程中所脫去的水分重量太少，與台中榮民總醫院的腎臟科方姓總醫師發生爭執，涉嫌以「卒仔」辱罵方姓總醫師，並動手抓方的頸部，與方發生扭打，致方受有胸腔創傷、及流鼻血等傷害，台中地檢署今天依傷害等罪嫌起訴張男。

檢察官以張男（53歲）所為，犯公然侮辱罪、傷害罪 、違反醫療法（以強暴的方法妨害醫人員執行醫療業務罪嫌），請法官從一重傷害罪嫌處斷。

起訴書指出，張男於去年5月2日上午，在台中市西屯區台中榮民總醫院第二醫療大樓地下2樓的洗腎室前，因就其父親前次血液透析過程中所脫去的水分重量太少，與該院腎臟科方姓總醫師發生爭執。

張男在公共場所，先以「卒仔」辱罵方姓總醫師，隨即走向護理站推方，經方姓總醫師反推，張再徒手抓住方的頸部，與方發生扭打，對方執行醫療業務時，施強暴、脅迫，妨害方執行醫療業務。

致方姓總醫師受有胸腔創傷，臉、頭皮、頸的挫傷，眼及附屬器官的撞傷，以及流鼻血等傷害，經方姓總醫師委由律師提告，張男在警詢及檢察官偵查時，坦承與方姓總醫師發生肢體衝突，檢察官予以起訴。

張男因認他的父親洗腎效果不好，與腎臟科方姓總醫師發生爭執，涉嫌以「卒仔」辱罵方，並動手抓方的頸部，與方發生扭打，致方受有胸腔創傷、及流鼻血等傷害，台中地檢署依傷害等罪將張男起訴。圖／本報資料照
張男因認他的父親洗腎效果不好，與腎臟科方姓總醫師發生爭執，涉嫌以「卒仔」辱罵方，並動手抓方的頸部，與方發生扭打，致方受有胸腔創傷、及流鼻血等傷害，台中地檢署依傷害等罪將張男起訴。圖／本報資料照

醫師 血液透析

延伸閱讀

打疫苗遭「抽空針」女星麻痺抽搐送急診！怒控院方：沒一個人道歉

「危急時找最信任的朋友」 柯文哲赴亞東感謝支援篩檢

美國女商場內突襲亞裔童被捕 狂叫「中國」又拳打男孩頸部

榮總員山分院配合宜蘭幼教專案 完成558人疫苗施打

相關新聞

蹭熱度也要有限度 女中醫PO文悼念昔日同學惹怒醫院

頗具爭議的中醫師李璧如18日發文稱和平醫院醫師打疫苗後死亡，事後被證實假消息，她卻再發文指出其實是新莊醫院（部立台北醫院...

女生說不要就是要？法官：積極同意與否才是重點

條文中所謂「其他違反其意願之方法」並不需要到類似強暴、脅迫強度的強制手段，只要加害者有妨害被害者之意思自由，就算是違反其意願，例如：被害者有以手推拒、有以口頭表示不要，都可以算是違反被害者意願的方法。

要教育部將「眞」當正體字用 男子提行政訴訟敗訴

王姓男子函請教育部把「眞」改成正字，取代「真」，並納入教科書、字典及電腦系統遭拒絕，他不服提告，請求法院判「眞」為正體字...

基院用殺人罪重判3毒販翻盤 高院僅認賣二級毒品刑大減

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋吸收少年當「小蜜蜂」，進校園販售含有PMMA成分的毒咖啡包，1個月害3名少年喪命，基隆地方法院...

太魯閣號調查報告看新聞才知 家屬代表轟：被當局外人

交通部前晚突然公布太魯閣號行政調查報告，卻被發現報告早在5月就完成，但遲遲未公布，令受害者家屬相當激憤。由罹難者家屬組成...

臉書稱疫苗會破壞人體抗體 七旬翁遭社維法送辦

75歲蔡姓男子在臉書貼文指「美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！你周圍還有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。