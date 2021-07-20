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罵榮總醫師「卒仔」還動手打傷人 病患兒子被訴
張男去年因他的父親前次血液透析過程中所脫去的水分重量太少，與台中榮民總醫院的腎臟科方姓總醫師發生爭執，涉嫌以「卒仔」辱罵方姓總醫師，並動手抓方的頸部，與方發生扭打，致方受有胸腔創傷、及流鼻血等傷害，台中地檢署今天依傷害等罪嫌起訴張男。
檢察官以張男（53歲）所為，犯公然侮辱罪、傷害罪 、違反醫療法（以強暴的方法妨害醫人員執行醫療業務罪嫌），請法官從一重傷害罪嫌處斷。
起訴書指出，張男於去年5月2日上午，在台中市西屯區台中榮民總醫院第二醫療大樓地下2樓的洗腎室前，因就其父親前次血液透析過程中所脫去的水分重量太少，與該院腎臟科方姓總醫師發生爭執。
張男在公共場所，先以「卒仔」辱罵方姓總醫師，隨即走向護理站推方，經方姓總醫師反推，張再徒手抓住方的頸部，與方發生扭打，對方執行醫療業務時，施強暴、脅迫，妨害方執行醫療業務。
致方姓總醫師受有胸腔創傷，臉、頭皮、頸的挫傷，眼及附屬器官的撞傷，以及流鼻血等傷害，經方姓總醫師委由律師提告，張男在警詢及檢察官偵查時，坦承與方姓總醫師發生肢體衝突，檢察官予以起訴。
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