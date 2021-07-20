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蹭熱度也要有限度 女中醫PO文悼念昔日同學惹怒醫院

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

頗具爭議的中醫師李璧如18日發文稱和平醫院醫師打疫苗後死亡，事後被證實假消息，她卻再發文指出其實是新莊醫院（部立台北醫院）醫師，且是她同學。這一舉動卻惹怒院方，院方表示，該名醫師確實過世，但死因非她所述，且家屬希望低調，不希望有過多言論。

李璧如先是造謠誤指和平醫院有醫師打疫苗後死亡，現雖然已經刪文，但她後續再發另篇文章表示，打疫苗後死亡的醫師不是和平醫院，而是台北醫院，文中還把死者姓名揭露，編輯紀錄中甚至還透露死者妻子職業跟居住地，讓知情人士不解，這樣做的意義為何。

據知情人士透露，已過世的醫師跟李璧如幾十年沒有聯絡，如果是好友怎麼會發文說是「順勢走人」，更何況還把妻子職業寫錯，妻子根本不是醫師，完全只想要蹭熱度，沒考慮到當事人心情。

台北醫院指出，該名醫師確實已過世，但死因亦非李璧如所述，一切還需詳查；而死者家屬有向醫院表示希望低調處理，醫院會低調向病人說明，且為尊重顧及家屬情緒，希望網友們不要發表過多言論，請勿再把醫師全名、居住地等個人資料公開寫出來，謝謝配合。

新北衛生局表示，個案死因是否與疫苗相關，需中央認定，目前傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎特別條例對於謠言的規範是針對疫情。

衛生局說明，類似李璧如發文這樣的不實謠言，需由警察機關受理調查，當事人可提出檢舉。依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，散布謠言，足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

行為備受爭議的李璧如前天在臉書發文稱部北醫師打疫苗後去世，但文中把姓名洩露，至今還未刪文。圖／取自李璧如臉書
行為備受爭議的李璧如前天在臉書發文稱部北醫師打疫苗後去世，但文中把姓名洩露，至今還未刪文。圖／取自李璧如臉書

從李璧如發文編輯紀錄中，可看到她原本還把已經去世的醫師家住哪邊以及妻子職業都寫出來，但院方表示其妻子根本不是醫師。圖／取自李璧如臉書
從李璧如發文編輯紀錄中，可看到她原本還把已經去世的醫師家住哪邊以及妻子職業都寫出來，但院方表示其妻子根本不是醫師。圖／取自李璧如臉書

醫師 台北醫院 疫苗 假消息

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