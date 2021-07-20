要教育部將「眞」當正體字用 男子提行政訴訟敗訴

王姓男子函請教育部把「眞」改成正字，取代「真」，並納入教科書、字典及電腦系統遭拒絕，他不服提告，請求法院判「眞」為正體字。台北高等行政法院認為，教育部的函僅是觀念通知，不能對之提起訴訟，日前判王男敗訴，可上訴。

據了解，王姓男子名字裡有「眞」。判決指出，去年10月間，王男函請教育部長，認為「眞」被否定及刪除，且未納入教科書、字典及電腦系統。

教育部則函復稱「眞」、「真」2字等形皆有所見，據教育部異體字字典字樣說明，此字今標準字體取通俗字形為正字，相對於標準字的其他寫法，教育部則收錄為異體字，即在文獻上同音、同義、不同形之字，未涉正誤區別。

此外，也無刪除或否定之意，並告知如姓名用字問題可洽詢內政部戶政司等語。王男又在10月22日傳真致教育部，表示不認同教育部說法，應將「眞」更為正字，並納入教科書、字典及電腦系統使用。

王男被拒絕之後，經訴願不受理，提行政訴訟請求並聲明，判決教育部應將現國字標準字體正體字「真」更改為「眞」字，並於所屬網站上之異體字字典清楚說明「眞」是真正正體字，「真」才是異體字，並推行正名宣導等等。

法院表示，教育基本法等教育法規是為保障人民學習及受教育權利、確定我國教育方針及健全教育體制的基本原則，或是為規範教育部所屬內部單位的分工職掌所訂定，也即該教育法規僅是為公共利益或一般國民福祉而設的規定。

並未明確規定特定人得享有何特定權利，亦未規定符合法定條件而可得特定之人，即授予向教育部為一定作為之請求，且從該教育法規的整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果等因素綜合判斷，並無足認有賦予王男得請求教育部的請求權。

法院指出，王男向教育部提出申請 ，性質上僅係促使教育部發動職權，而屬建議、舉發的陳情性質，並非屬於「依法申請案件」。教育部函復的性質上僅屬觀念通知，乃就申請所為單純的事實敘述及理由說明，不是行政處分。