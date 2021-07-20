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車禍肇逃辯不知法規 法官：不可主觀認定嚴重性就擅離

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

發生車禍絕不可擅離現場！鄒姓男子去年3月騎車在新竹市區與彭姓機車騎士發生車禍，鄒認為對方無礙便離開現場，遭警方認定肇逃，周被依公共危險罪送辦，遭法院判刑6月，緩刑2年，另裁罰6000元，吊銷駕照，鄒不服打行政訴訟，主張車禍當下有詢問彭，見他僅手腳擦傷人車無礙才離去；新竹地院法官認為，鄒不得主觀認定與對方發生的車禍屬輕微，見其傷勢不嚴重就擅自離去，警方裁罰無誤，全案駁回。

鄒男主張，車禍當下有下車查看彭男的傷勢，並詢問狀況，他見彭僅有手腳擦傷，也未對他的詢問有回覆，覺得彭人車無礙，覺得沒事才離開現場，他不清楚肇逃相關規範，並非肇事後明知他人受傷而惡意逃走，且事後已盡力與對方達成和解，完成全部賠償，相較現今其他社會重大事件處置，對他的裁罰明顯過重，不符合比例原則，希望取消吊銷駕照處分。

法官指出，道交條例62條第3項、第4項的立法目的，在於道路交通事故發生後，若有受傷或死亡情形，事故當事人要有即時救護及採取必要措施的義務，藉此減少被害人受傷範圍擴大，並協助釐清肇事責任，除駕駛人間已當場和解外，駕駛人應通知警方並留在現場，靜待警方到場查驗人別及採證處理。

鄒男既合法考取機車駕照，對交通相關規範應主動了解並確實遵守，何況近年相關主管機關針對駕駛人肇事後的處置方式與肇逃相關法律責任已多有宣傳，鄒不能以不知相關法律規範做為這次事件的免責主張。縱使鄒男與彭男達成和解並賠償完畢，但這屬民事賠償責任範圍確認及履行問題，與行政責任無涉。

新竹地院法官認為，鄒不得主觀認定與對方發生的車禍屬輕微，見其傷勢不嚴重就擅自離去，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照
新竹地院法官認為，鄒不得主觀認定與對方發生的車禍屬輕微，見其傷勢不嚴重就擅自離去，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照

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