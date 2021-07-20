車禍肇逃辯不知法規 法官：不可主觀認定嚴重性就擅離

發生車禍絕不可擅離現場！鄒姓男子去年3月騎車在新竹市區與彭姓機車騎士發生車禍，鄒認為對方無礙便離開現場，遭警方認定肇逃，周被依公共危險罪送辦，遭法院判刑6月，緩刑2年，另裁罰6000元，吊銷駕照，鄒不服打行政訴訟，主張車禍當下有詢問彭，見他僅手腳擦傷人車無礙才離去；新竹地院法官認為，鄒不得主觀認定與對方發生的車禍屬輕微，見其傷勢不嚴重就擅自離去，警方裁罰無誤，全案駁回。

鄒男主張，車禍當下有下車查看彭男的傷勢，並詢問狀況，他見彭僅有手腳擦傷，也未對他的詢問有回覆，覺得彭人車無礙，覺得沒事才離開現場，他不清楚肇逃相關規範，並非肇事後明知他人受傷而惡意逃走，且事後已盡力與對方達成和解，完成全部賠償，相較現今其他社會重大事件處置，對他的裁罰明顯過重，不符合比例原則，希望取消吊銷駕照處分。

法官指出，道交條例62條第3項、第4項的立法目的，在於道路交通事故發生後，若有受傷或死亡情形，事故當事人要有即時救護及採取必要措施的義務，藉此減少被害人受傷範圍擴大，並協助釐清肇事責任，除駕駛人間已當場和解外，駕駛人應通知警方並留在現場，靜待警方到場查驗人別及採證處理。